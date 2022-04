Nova milionária do Programa Nota Paraná recebe prêmio na Prefeitura de Cambé

O maior prêmio do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, no valor de R$ 1 milhão, saiu para uma consumidora de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina. A nova milionária recebeu o cheque simbólico em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (09/04) na Prefeitura de Cambé. Ela concorreu com sete bilhetes gerados de quatro notas emitidas nas compras do mês de dezembro.

Bastante emocionada e ainda sem acreditar que era a nova milionária do pedaço, a ganhadora e seu esposo disseram que ainda não têm planos para usar o dinheiro. “Estou muito feliz e sem acreditar ainda. Nunca ganhei nenhum prêmio na vida”, disse a senhora de 60 anos e que disse que um dos sonhos que poderá realizar é de ter um carro.

Os ganhadores são de origem muito simples e são assistidos por programas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Cambé, que continuará orientando a família. O prefeito Conrado Scheller também destacou que a Sala do Empreendedor de Cambé poderá auxiliar o casal com futuros investimentos. “É muito bom ver que o prêmio saiu para pessoas humildes e que precisam do dinheiro para poder terem uma vida melhor. Nós da Prefeitura vamos dar toda a assistência que precisarem”, disse o prefeito.

Além dos prêmios maiores, foram contemplados 40 consumidores com prêmios de R$ 10 mil, 40 mil e R$ 10, além das entidades sem fins lucrativos, que concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Para acumular créditos basta exigir, nos estabelecimentos comerciais, o documento fiscal no ato da compra, informando seu CPF ou CNPJ. Após o cálculo e liberação dos créditos, efetuado pela Secretaria de Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para resgate dos créditos é necessário ter o cadastro no portal do Programa Nota Paraná.