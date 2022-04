Novartis abre inscrições para seu programa de estágio 2022 em Cambé

As vagas são para estudantes de cursos de graduação diversos e com disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano

A Novartis, um grupo global do segmento farmacêutico, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Talento Novartis 2022. O programa abre as portas para talentos que tenham interesse em trazer colaboratividade, coragem, criatividade e integridade, independentemente de quem seja e de onde veio para a empresa.

As vagas são para estudantes de cursos de graduação diversos e com disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano. O processo seletivo é feito em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho, e as inscrições podem ser feitas no site.

A empresa está em busca de pessoas proativas, que não tenham medo de colocar a mão na massa e que se conectem com as inovações que a Novartis vem propondo para o mercado.

Neste momento de pandemia, a Novartis está oferecendo total apoio aos seus colaboradores com um modelo de trabalho híbrido e flexível. Por isso, os colaboradores administrativos, incluindo estagiários, recebem um auxílio para despesas mensais oriundas do home office e um outro auxílio, pago junto ao primeiro salário, para que o estagiário crie um ambiente de trabalho confortável, flexível e que lhe permita dar o seu melhor (podendo ser gasto em equipamentos, móveis etc.).

PRÉ-REQUISITOS

Disponibilidade para estagiar em São Paulo – SP ou Cambé- PR;

Estar matriculado em algum curso de graduação formal;

Disponibilidade para estagiar 6 horas diárias por 1 ou 2 anos;

BENEFÍCIOS (Cambé – PR)

Convênio com GymPass;

Day-off de aniversário;

Restaurante interno subsidiado com opção light;

Plataformas de aprendizagem: Coursera, LinkedIn Learning;

Aplicativo TignumX de gestão humana;

Seguro de vida;

Sala de descanso para utilização durante o período do almoço;

Retirada de medicamentos produzidos pelo Grupo;

Agência bancária no site;

Estacionamento gratuito no site;

Desconto em diversos produtos e serviços através da plataforma online Clube Ben;

Transporte fretado entre o site e cidades próximas com rotas pré-definidas;

Programa de apoio pessoal APOIA: suporte financeiro, jurídico, psicológico, social, fonoaudiólogo, pedagógico, veterinário e de saúde.

BENEFÍCIOS (SP)

Vale alimentação (podendo ser distribuído entre vale-refeição e vale-alimentação);

Flexibilidade de horários;

Day off de aniversário;

Assistência médica Bradesco sem coparticipação;

Clínica odontológica;

Gympass;

Acesso às plataformas de aprendizado Coursera, Linkedin E-Learning, Learnlight e GetAbstract;

Aulas de meditação;

Ginástica laboral;

Seguro de vida;

Estacionamento no local.

Fonte: Estado de Minas online