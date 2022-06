Novartis inaugura nova planta industrial em Cambé

A farmacêutica Novatis. líder mundial em medicamentos, acaba de inaugurar uma planta industrial em Cambé, anexa ao prédio da fábrica da Sandoz, líder em medicamentos genéricos.

De acordo com o diretor da fábrica, Bruno Petenuti, o investimento é um passo de importância para a fabricante, pois Cambé é uma região com excelente mão de obra, fornecimento de insumos e ótima localização estratégica.

A implantação da planta na região pode potencializar ainda mais a região, gerando empregos e desenvolvimento econômico, pois é a única da América Latina.

Petenuti reforça também a importância das políticas de atração e incentivo que foram de grande importância para a escolha da região, além do apoio da administração pública.

A nova planta contará com 30 novos colaboradores, que trabalharão em parceria com os 400 já empregados na fábrica. Os medicamentos produzidos aqui serão enviados para diferentes partes do país, da América Latina e Europa. Foram investidos aproximadamente 5,5 milhões de dólares para a implantação do espaço que conta com tecnologia de ponta para uma melhor produtividade.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância da empresa para a cidade. “É motivo de muito orgulho para nós termos a Novartis e a Sandoz sediadas em nossa cidade. Com essa nova planta da Novartis, colocamos a cidade no mapa da América Latina como um local excelente para grandes indústrias multinacionais desenvolverem suas atividades. Nosso papel é o de ajudar essas empresas a trazerem desenvolvimento econômico e empregabilidade para Cambé”, disse Scheller.

A inauguração ocorreu na manhã desta quinta-feira (02) e contou com a presença do vice-prefeito Zezinho da Ração e o secretário de governo, Frederico Ferreira, a secretária de desenvolvimento econômico, Lourdes Maçolla, e o secretário de comunicação, Thiago Mossini.