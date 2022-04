Novo saque do FGTS começa neste mês de abril

Os pagamentos do FGTS serão realizados de acordo com a data de nascimento do trabalhador; confira o calendário.

O novo saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) começa neste mês de abril.

O valor poderá ser consultado a partir da próxima sexta-feira (8), mas está limitado a R$ 1 mil. Já o depósito, ocorrerá a partir do dia 20.

Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 40 milhões de trabalhadores com saldo em conta ativas ou inativas vão poder sacar o dinheiro.

Calendário FGTS 2022

O calendário do saque emergencial do FGTS 2022 foi divulgado pela Caixa e irá até 15 de junho – quando vai ser depositado o dinheiro para os nascidos em dezembro em Conta Poupança Social Digital.

Quem não mexer no dinheiro via aplicativo Caixa Tem até 15 de dezembro – data limite para sacar ou transferir o valor que será depositado -, terá os valores devolvidos à sua conta do FGTS automaticamente.

Ambos os aplicativos, FGTS e Caixa Tem, já estão disponíveis nas lojas de aplicativos para plataformas Android e iOS.

Mês de nascimento Depósito Caixa Tem Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 4 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, é possível pagar boletos ou contas, ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Os trabalhadores podem transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custos, ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas, utilizando o código que deve ser gerado no aplicativo Caixa Tem.

Quem pode sacar o FGTS 2022

A liberação do FGTS 2022 poderá ser feita para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS até o limite de R$ 1 mil, com o calendário de acordo com o mês de nascimento.

Ou seja, se o trabalhador tiver R$ 500 no FGTS, poderá sacar esses R$ 500, mas se possuir R$ 500 mil, terá acesso a R$ 1 mil.

Além disso, cada trabalhador terá direito a um saque, independentemente do número de contas.

Se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque-Aniversário, por exemplo.

Como consultar

Os valores estarão disponíveis no app FGTS, no site fgts. caixa.gov.br, no Internet Banking da Caixa e nas agências do banco os seguintes serviços sobre o Saque Extraordinário do FGTS:

App FGTS (a partir de 8 de abril) e agências:

Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site caixa.gov.br (a partir de 8 de abril):

Consultar se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

Os trabalhadores podem consultar o saldo do fundo e o valor que vão receber por meio do aplicativo do FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa.

No aplicativo, é preciso baixar o app, selecionar a opção “cadastre-se” e preencher todos os dados solicitados: CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois, deve cadastrar uma senha de acesso, numérica, com seis dígitos.

Para quem já usava o aplicativo, pode repetir o mesmo número de senha que usava antes. Se você é cliente da instituição financeira, pode acessar o extrato do FGTS no internet banking no computador ou no aplicativo Caixa pelo celular ou tablet.

No site da Caixa (na opção Saque Emergencial FGTS) , o trabalhador precisa informar o número do CPF ou do NIS (Número de Identificação Social).

Depois será preciso informar a senha internet, que é a mesma senha que o trabalhador usa para acessar seu extrato no site da Caixa. Caso não lembre, terá de escolher entre recuperar ou cadastrar nova senha.

Após a etapa senha, o sistema pede que o usuário informe um número de telefone celular para envio de informações por SMS. Posteriormente, o site exibe o saldo de uma ou mais contas até o limite de R$ 1 mil.

Por fim, o sistema informa a data em que o dinheiro será depositado na conta poupança social digital e o valor que você terá direito. Nesta fase, o trabalhador poderá cancelar o depósito clicando em “Não quero receber”.

Mesmo depois que o dinheiro for depositado, o trabalhador poderá desfazer o depósito. E caso o beneficiário não movimente o dinheiro na Poupança Social Digital, o valor retorna à conta do FGTS.

Notícias Contábeis