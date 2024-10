Nutricionista de Cambé lança “Projeto Desinchar” e proporciona acompanhamento personalizado para desinflamar de forma saudável!

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Muitas pessoas remetem a insatisfação que sentem com o próprio corpo ao ganho de peso, porém, muitas vezes, você pode estar “apenas inflamado” e, com isso, inchado, conta a nutricionista Aline Marque, especialista em Trato Instestinal.

E para ofertar de forma simplificada tratamento e acompanhamento de quem precisa e quer desinchar, Aline criou um projeto de acompanhamento de pacientes que querem desinchar de forma saudável. “O Projeto Desinchar tem por objetivo a iniciação da desinflamação do corpo e o início da mudança de um estilo de vida saudável, na vida do participante do Projeto! Serão 21 dias de conteúdo, ferramentas ofertadas e acompanhamento intenso de minha parte, pois de acordo com diferentes estudos referentes ao processo de desinflamação, o nosso corpo leva no mínimo, esse tempo para se acostumar com o novo, com uma nova rotina alimentar”.

Segundo Aline, muitas pessoas ainda têm medo da mudança alimentar, mas o projeto vai mostrar que desinchar e desinflamar não é tão difícil quanto pensam. ‘” Ele vai ajudar tanto quem quer perder peso como quem não precisa perder peso, mas possui outros problemas de saúde associados a inflamação sistêmica como: dor no corpo, enxaqueca, dermatites, intestino desregulado, cansaço, inchaço abdominal, deficiências nutricionais, queda de cabelo, doenças autoimunes! Sim, tudo isso são sintomas de um corpo inflamado!”.

A nutricionista Aline Marque nos alerta também sobre o acúmulo de líquido no corpo. “A retenção hídrica é muito comum. Aquela história de manhã estar com um peso e, à noite estar com 1 ou 2 kg a mais na balança, e que é tão banalizado por tantas pessoas, não é normal! Isso é sinal de inflamação, não é que você engordou em 24h.”

Marques já adianta para meus leitores quais ações são consideradas as atitudes mais prejudiciais para quem quer desinflamar e consequentemente desinchar. “ A alimentação repleta de industrializados, o consumo desproporcional do açúcar, o intestino doente, pouca ingestão de água, inatividade física, alterações hormonais e uso de medicações, essas ações somadas geram um corpo extremamente inflamado e não saudável”.

Pessoal, a nutricionista Aline Marques, especialista em em Trato Instestinal, acompanhará de forma intensificada por 21 dias, quem se inscrever no Projeto Desinchar. As inscrições estão para começar, a partir do dia 21 de outubro. “Nesse tempo eu começo já passando as informações do que você irá fazer durante os 21 dias de projeto. Passo receitas, dicas, orientações e falo individualmente com cada paciente para entender e suplementar cada um. De forma simplificada, acessível e personalizada, você conseguirá desinchar e se tornar realmente saudável”!

Pessoal, para ter ainda mais detalhes sobre o PROJETO DESINCHAR E SE INSCREVER, acesse: https://www.instagram.com/nutricionistaaline_marques/ ou chame Aline Marques e sua equipe no whatsApp: (43) 9 9638-7658 .

E para sugerir assuntos para matérias, siga : https://www.instagram.com/belamanchete/