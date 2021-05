O atacante Tiago Orobó é o novo reforço Alviceleste

O atacante Tiago Orobó é o novo reforço da equipe principal do Londrina Esporte Clube. O jogador estava no Fortaleza e chega por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021.

Natural de Orobó-PE, estreou como profissional em 2013 no Araripina-PE. Após sua passagem pelo clube pernambucano, jogou por outros 11 clubes até chegar no Tubarão.

“Feliz por estar aqui, feliz por estar defendendo um grande clube que é o Londrina, optei por vir para cá pois tive boas informações sobre o clube, da estrutura, da cidade, um grande clube que irá disputar um grande campeonato como a Série B”, afirmou o jogador.

Apesar da sua estatura (1,90m), Orobó destaca que já conversou com o técnico Roberto Fonseca sobre o seu modo de atuar. “Já tive uma conversa com o treinador, já expliquei para ele como gosto de jogar, apesar de ter uma boa altura, comecei como meia e isso facilita para poder jogar pelos lados, que foi como atuei boa parte da minha carreira e onde o professor optar, vou buscar o meu melhor para defender a equipe”, enfatizou Tiago Orobó.

Orobó destacou que o torcedor pode esperar muita dedicação dele. “Pode esperar muita vontade, muita garra, vou procurar o meu melhor dia após dia, jogo após jogo, para poder honrar essa camisa, toda a confiança da diretoria e da torcida em mim”, finalizou o novo reforço do Tubarão.

TIAGO OROBÓ, atacante

Nome completo: Tiago Pereira da Silva

Data de nascimento: 28/10/1993 (27 anos)

Cidade em que nasceu: Orobó-PE

Altura: 1,90m

Dominância: destro

Tamanho da chuteira que usa: 43

Instagram: @tiagoorobo

Clubes como profissional:

2021: Londrina

2021: Fortaleza

2021: Ponte Preta

2020: Ponte Preta

2020: Fortaleza

2020: América-RN

2019: Maringá FC

2018: Qadsia-KUW

2017: Campinense

2016: Confiança

2016: Jacuipense

2016: Coruripe-AL

2015: AD Socorrense-SE

2015: Porto-PE

2014: AD Socorrense-SE

2014: Porto-PE

2013: Araripina-PE

Via: Assessoria de Imprensa/LEC