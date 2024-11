O Bom Velhinho já tem data para chegar em Londrina!

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Mamães, papais, titias e avós, foi aberta a temporada de sorrisos, encanto e muita diversão para a criançada, afinal o encanto do Natal já “está no ar”! Confira na nota criada pela Coluna Bela Manchete, todas as informações sobre a chegada e presença dos Papais Noeis em casa Shopping de Londrina. E divirta-se!

No Catuaí Shopping, o Papai Noel chega no dia 1º de novembro ( sexta-feira), a partir das 17h. Segundo a assessoria de imprensa do estabelecimento, a parada de Natal neste dia, será com personagens vivos da Catavento Brasil Produções, e começará às 17h,acompanhada de banda ao vivo, coreografias e interação com o público. As performances artísticas seguirão até às 19h pelos corredores do shopping, quando os personagens recebem o Noel no acesso central do empreendimento. A partir das 20h as crianças podem tirar fotos com o Bom Velhinho.

Catuaí Shopping / Fotógrafo: Gabriel Teixeira

“Natal em Paris”: A decoração de Natal do Shopping será aberta para visitação a partir desta sexta-feira (01), junto com a chegada do Noel. Este ano o tema é Natal em Paris.

A decoração de Natal ficará no shopping até o dia 24 de dezembro e o tire fotos com o Noel vai funcionar nos seguintes horários: de terça a sábado, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h. Aos domingos e feriados o Noel estará no shopping das 12h às 15h30 e depois entre 16h30 e 20h.

No Royal Plaza Shopping, o Papai Noel chega no dia 9 de novembro (sábado). De acordo com a assessoria de imprensa do Shopping, o Bom Velhinho chegará às 14 horas com a “Parada de Natal” saindo do antigo coreto do Calçadão até o Royal Plaza Shopping, espalhando muita magia pelo caminho. Neste percurso, Papai Noel e seus fieis ajudantes serão acompanhados pela banda Oppera Brass. Os personagens da Animania vêm direto de São Paulo para ajudar o bom velhinho a trazer mais brilho e alegria para esse dia: Pinguim, Jingle e Bell e os Serelepes.

A decoração oficial do Royal Plaza Shopping neste ano será “Natal dos Rubis”, pois será clássica em tons de verde e vermelho e diversas atrações.

Fotos com Papai Noel: Já no dia 09, após a chegada, Papai Noel estará à disposição para fotos em sua tradicional poltrona até as 18 horas. No restante do mês de novembro, de terça-feira a sábado, o atendimento será das 11 às 17 horas e nos domingos e feriados das 12 às 17 horas. Neste mês, o bom velhinho não irá às segundas-feiras.

Já em dezembro, o horário será de segunda-feira a sábado, das 12 às 21 horas e nos domingos e feriados das 12 às 17 horas. No dia 24, véspera de Natal, o atendimento será das 10 às 16 horas.

No Aurora Shopping, o Bom Velhinho também faz sua estreia no dia 9 de novembro. Segundo a assessoria de imprensa do estabelecimento, a magia de Natal começará às 14 horas do dia 9, sábado, quando o Papai Noel chegará no shopping acompanhado por uma trupe de artistas, que circularão pelo mall interagindo com as crianças e contagiando o ambiente. O shopping contará com cortinas de luzes, laços vermelhos e um divertido trenzinho circulando pelos corredores para a diversão da garotada.

A decoração natalina na praça de eventos do Aurora terá uma estilosa casinha de madeira para as crianças resgatarem as brincadeiras do passado, entre outras atividades.

O Papai Noel vai atender as crianças de terça a domingo, das 14h às 20h.

No Boulevard Londrina Shopping a celebração do Natal começará às 11h, no dia 9 de novembro (sábado). De acordo com a assessoria de imprensa do Shopping, O Bom Velhinho terá a sua entrada triunfal animada com trilhas natalinas, pelo átrio do piso térreo. E ao subir as escadas rolantes, em direção à tradicional Árvore de Natal, Papai Noel será recebido com chuva de bexigas, e seguirá em cortejo pelos corredores do piso superior do empreendimento até chegar ao seu trono, onde permanece até a véspera do Natal, em 24 de dezembro.

Foto: Boulevard Shopping

A decoração do Boulevard leva o nome de “Boulevard Bosque Encantado”, que destaca elementos da natureza como as borboletas que irão iluminar o Natal da cidade. A visita ao Papai Noel poderá ser feita de terça-feira à sábado, das 14 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. No dia 24 de dezembro o horário de visitação será das 10 às 17 horas.

No Londrina Norte Shopping, o Papai Noel chegará no dia 10 de novembro, a partir das 16h, após um cortejo que percorrerá a Avenida Saul Elkind. No empreendimento, o bom velhinho será recebido pelos personagens do Zirkus Espaço Cultural, além de uma apresentação musical do grupo Oppera Bras. Nesse mesmo dia será a inauguração da decoração natalina, com o tema “Piquenique do Noel”. A criançada poderá tirar fotos com o Papai Noel, além de andar de trenzinho em meio à decoração.

Segundo a assessoria de imprensa do empreendimento, o Papai Noel atenderá as crianças, acompanhado por duas Noeletes, de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, com 1h de intervalo.

Gostou das informações? Continue por aqui e siga a Coluna Bela manchete no Instagram:

https://www.instagram.com/belamanchete