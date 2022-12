O projeto “Acamados mais Amados – Cambé”, CNPJ 07.654.980/0001-95, foi idealizado e é coordenado pela Sra. Maria Inês, e conta apenas com apoio da comunidade e de empresas privadas para realizar as doações aos mais de 150 acamados e suas famílias carentes.

Neste sábado (10/12), a equipe do escritório Jéssica Galvani Advocacia esteve presente para entregar as fraldas geriátricas, os mantimentos, panetones e os kits de café da manhã para o projeto apoiado, concluindo a Campanha de Natal Solidário “Não importa a quantidade, o que importa é a bondade”, promovida pela equipe interna.

Para a coordenadora do projeto, incentivos como o da advocacia da Dra Jéssica Galvani, são de extrema importância e fazem com o que projeta sobreviva há mais de quinze anos.

Para a Dra. Jéssica Galvani realizar as campanhas internas no escritório é muito gratificante e revigorante, mas palavras dela “ajudar nossa comunidade local faz parte dos propósitos do meu escritório, essa é uma forma de retribuir todo acolhimento que temos aqui”.

Ela ainda agradeceu a todos que contribuíram para a Campanha de Natal de 2022.

Para quem quiser apoiar o projeto, o contato da Maria Inês é 43-99125-5588.