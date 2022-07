O esporte real ganha forma no mundo digital

A transformação digital é responsável pela fusão do mundo real com o eletrônico e esse movimento tem levado à Internet todos os aspectos da vida. O trabalho já funciona de forma remota e quase todos os seus processos estão online, os estudos ganharam alcance e variedade devido à imensa quantidade de conteúdo disponível na web e o entretenimento já está completamente integrado ao ambiente virtual. Dentro deste último, o esporte é peça fundamental.

Os jogos de videogame são os responsáveis em tornar digital o esporte real. Com o passar dos anos, os simuladores aperfeiçoaram a mecânica e os gráficos para oferecer uma experiência mais próxima à realidade, e os jogadores desfrutam de campeonatos online que refletem a emoção real.

Confira alguns exemplos abaixo:

Futebol

Começando pela paixão nacional, o futebol é um dos mais tradicionais jogos de videogame. As franquias FIFAe PES travam uma longa batalha pela preferência do público desde a geração de consoles que chegou primeiro com o PlayStation.

Atualmente, ambos os títulos contam com campeonatos profissionais. O FIFA conseguiu se destacar e é, sem dúvidas, o preferido dos gamers. A EA Games, produtora do jogo, organiza os torneios profissionais ao redor do mundo.

Os competidores dedicam horas e horas para conhecer todas as táticas, formações e analisar cuidadosamente as estatísticas dos jogadores, para saber qual fará a diferença nos gramados digitais. Esse mercado está tão desenvolvido que Wendell Lira, ex-jogador de futebol e ganhador do Prêmio Puskás de 2015, deixou de lado as chuteiras e passou a jogar a modalidade virtual de forma profissional.

Basquete

O basquete, mais precisamente a NBA, também conta com uma versão eletrônica desenvolvida pela empresa 2K. O título é um sucesso em todo o mundo e, especialmente, nos Estados Unidos. A cada novo lançamento as mecânicas do jogo são aprimoradas e os arremessos, passes e tocos são cada vez mais reais. Outra parte fundamental do basquete que está presente no jogo são as táticas e jogadas ensaiadas, algo que pode fazer uma equipe ganhar ou perder uma partida.

No campo profissional, uma parceria entre a NBA e a Take-Two Interactive resultou na NBA 2K League, a liga profissional de basquete virtual. Todos os 22 times da NBA contam com uma equipe de pro players que defendem as cores da agremiação no campeonato. Além disso, duas equipes internacionais também estão na disputa.

Xadrez

O esporte mental mais famoso do mundo já conta com campeonatos online. Longe das partidas reais com encaradas intensas, movimentos suaves e apertos de mão após o final, como na série “O gambito da Rainha (2020)”, o xadrez começou a ser jogando por meio de uma tela, mais especificamente a do computador.

O jogo de tabuleiro é um sucesso na internet. Existem diversos sites especializados que oferecem aos internautas partidas simples, que podem ser contra jogadores reais ou uma inteligência artificial, e também campeonatos completos, como os oferecidos pela Chess.com, nos quais os usuários se enfrentam em busca da glória.

Poker

Um dos jogos de cartas mais populares do mundo, o poker vem conquistando seu espaço. Em 2010, a IMSA (International Mind Sports Association) considerou oficialmente o jogo um esporte da mente, o colocando assim na mesma prateleira do xadrez.

No mundo digital, o poker online já cumpre os critérios para ser um eSport: tem uma imensa base de fãs, é assistido por milhares de pessoas na Twitch, conta com diversos embaixadores que divulgam a modalidade e seus campeonatos pagam grandes quantias aos vencedores. Além disso, também é oferecido em diversas plataformas especializadas que disponibilizam partidas e campeonatos completos, além de informações sobre o jogo.

Seja pelo entretenimento, pela saúde ou pelo caráter social, os esportes são parte fundamental da vida. O mundo dos videogames conseguiu levar para o ambiente digital a emoção das partidas reais e, com isso, conquistou os apaixonados que podem ter à disposição a sua modalidade favorita, seja para jogá-la ou assistir competições profissionais. Dessa forma, o esporte já não tem data fixa, como o futebol, jogado de quarta e domingo. No mundo digital a bola rola o tempo todo.