Agora é a hora! O inverno começa em pouco tempo – 20 de junho e segue até 22 de setembro-e sua pele merece atenção! Será que é neste período do ano mesmo, o tempo ideal para tratarmos a cútis?!

Para saber desta resposta com segurança, fui conversar com a esteticista Daniela Pietsiaski que atua na área há mais de dez anos, e nos conta quais são as indicações de tratamento para cada necessidade! Confira as dicas:

“Devemos desapegar do pensamento que devemos cuidar da pele somente no inverno ou então, apenas no verão. Para que a pele seja bela, fique saudável, o cuidado tem de ser constante. Mas, sim, alguns tratamentos são indicados especificamente para o inverno! ”, começa Daniela.

“O inverno traz a humidade mais baixa, o que leva a diminuição da transpiração da nossa pele, os banhos quentes intensificam o ressecamento criando grosseirões e descamação desse órgão, por isso tudo, precisamos pensar que não é porque ficaremos mais cobertos, sem mostrar tanto essa parte do corpo que devemos esquecer da saúde e aparência da pele”, pontua Daniela.

A Esteticista que oferece diferentes tratamentos estéticos tanto para pele como para o corpo faz questão de frisar que o inverno é tempo de focar nos tratamentos que promovem renovação cutânea, ou seja, tratamentos que podem ser problemáticos se feitos no verão por conta da luz solar. “Hoje o mercado oferece inúmeros tratamentos para quem quer deixar a pele mais viçosa. Mas para quem pretende reduzir cicatrizes de acne, eliminar até linhas de expressão, para quem pretende afinar a pele e tratar o melasma, os peelings são os tratamentos mais indicados”.

Pietsiaski esclarece ainda, quais as diferenças entre os peelings mais famosos. “ Na Estética e Salão de Beleza Daniela Pietsiaski, oferecemos tanto o Peeling Químico como o Peeeling de Diamante e os dois são incríveis, mas têm funções diferentes”.

DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS

LIMPEZA DE PELE COM- Esse procedimento é um dos tratamentos mais clássicos para tratar a pele, ele consiste na assepsia profunda da pele da face e removendo células mortas, cravos e sujidades.

Ele é muito indicado, é considerado uma atualização necessária para todos os tipos de pele, seja para quem possui pele seca, pele oleosa e pele reativa.

PEELING DE DIAMANTE- Esse tratamento não precisa ser feito necessariamente no inverno, mas o ideal que ele seja realizado em dias menos quentes.Esse tratamento é feito com um equipamento queremove a camada mais superficial, ou seja, a pele que já estava morta. Em seguida, é realizada aspiração à vácuo que retira todos os resíduos. Éconhecido também por microdermoabrasão, por fazer uma esfoliação profunda da pele, sendo muito eficiente para retirar as manchas e combater as rugas porque estimula a produção de colágeno e elastina, que são fundamentais para manter a pele firme e uniforme.

Esse tratamento também diminui drasticamente a oleosidade da pele, já que desobstrui os poros.

Indicado para quem busca rejuvenescimento da cútis;

PEELING QUÍMICO- Já esse é feito por meio da utilização de ácidos que são aplicados na pele sem a ajuda de nenhum aparelho. Outra diferença desse tratamento é que ele precisa ser feito especificamente no inverno, já que a pele “sofre” descamações mais intensas, removendo, muitas vezes, não somente a camada de pele que já estava morta. Podemos considera-lo um tratamento mais invasivo, já que quem passa por tal procedimento não pode se expor ao sol e a temperaturas altas para que o efeito do tratamento não seja prejudicado.

Indicado para quem tem como foco amenizar ou retirar manchas e cicatrizes;

É pessoal,que bom ter informações tão úteis vindo de uma profissional que passa tamanha confiança e possui um Know-how de mais de dez anos! Foque, então nas últimas dicas preparadas por Daniela:

– Mesmo que você não sinta muita sede, tente sehidratar bebendo muita água em épocas como o outono e inverno;

-Mesmo que ninguém veja suas pernas e braços, tórax e pescoço por conta das roupas mais fechadas, é momento de intensificar a hidratação da pele com cremes;

-Não esqueça que os tratamentos home care, ou seja, os cuidados que tomamos em casa não substituem os tratamentos feitos em estéticas por conta da concentração dos produtos, ou seja, os produtos ofertados em estéticas são para serem utilizados por profissionais;

Para saber mais sobre tratamentos disponíveis e para orçamentos contatar: (43) 9 9606-9918.

Facebook Oficial: www.facebook.com/StudioDaniela

Instagram Oficial: https://instagram.com/danielapietsiaki