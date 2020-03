Realizado pelo GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) em parceria com o Museu Ciência e Tecnologia da UEL, o “Na Rua, de Olho Pra Lua!”, realizado na Praça Nishinomiya (em frente ao Aeroporto de Londrina) consolidou-se como referência nacional em divulgação astronômica.

Vários telescópios serão montados para a observação da Lua, Vênus (no início da noite), Órion e mais! Os participantes acompanharão ainda a apresentações ao vivo sobre vários temas sobre Astronomia e Ciências afins. Haverá também o lançamento de foguetes!!

A próxima edição será neste sábado, dia 07 de março, a partir das 19 horas. O evento é totalmente GRATUITO e aberto a TODOS!

Ah! E você, que tem um telescópio em sua casa, não importa se é novo ou antigo, pequeno ou grande. Leve-o ao evento! E, se não souber como o utilizar, membros do GEDAL o auxiliarão!

SOLIDARIEDADE: o GEDAL realizará arrecadação de LEITE LONGA VIDA. Para cada litro de leite doado o participante receberá um cupom para concorrer ao sorteio de vários brindes (adesivos, pôsteres, globo celeste, e mais!), inclusive da NASA!

Em caso de mau tempo o evento poderá ser cancelado.