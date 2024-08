O próximo final de semana será extenso para quem é fã da cultura geek: Shopping de Londrina prepara Geek Day

0:00

Uma programação recheada de atrações geeks espera o público no próximo fim de semana em Londrina, mais especificamente no Shopping localizado na Zona Norte da cidade. Segundo a assessoria de imprensa do Shopping, os presentes poderão conferir: apresentações de k-pop, desfile e concurso de cosplay e até uma batalha geek estão programados.

Mas o que é Cultura Geek? De acordo com o site Brasil Escola. “A cultura geek engloba um conjunto de interesses, hobbies, conhecimentos e paixões por temas específicos, muitas vezes relacionados à ficção científica, tecnologia, jogos, quadrinhos, filmes, séries de TV, videogames, etc.”

Sabido isso, vamos conferir a programação do Final de Semana Especial “Geek Day”:

O Geek Day tem início na sexta-feira (16) e segue no sábado (17) e domingo (18). A maioria das atividades é gratuita e aberta ao público. Somente o Meet & Greet com o dublador Marco Ribeiro, que dá voz ao Homem de Ferro e ao Wood (Toy Story) é que terá ingressos cobrados à parte.

-Na sexta (16), após a abertura marcada para às 18h, haverá o Desfile Cosplay Forfun (18h30), seguido de apresentações de k-pop (19h40) e um flash dance com o Matsuri Dance (21h), tudo gratuito na praça central do shopping.

-No sábado (17), as atividades começam cedo, com apresentação de Sword Play com o Clã das Nuvens (10h30), taekwondo do Madureira (12h30), Canta Geek (13h30), apresentações de k-pop (15h), concurso e desfile de cosplay (16h30), batalha geek (18h), premiação cosplay (20h) e Random Dance de k-pop (20h30). E todas essas atrações também são gratuitas;

Nesse mesmo dia (17), haverá diversas atrações de k-pop no Teatro do Clubinho, além de um Meet & Greet com o dublador Marco Ribeiro. Os ingressos para o encontro custam R$ 70 e podem ser comprados pelo Sympla.

-No domingo (18), as atividades começam às 11h30, com o Clã dos Lobos Karatê. Depois do almoço, haverá a brincadeira “Qual é a música?” (13h), seguida de apresentações de k-pop (14h). Às 15h30 é a vez do cosplay infantil e, logo depois apresentação do concurso de cosplay (16h30). Às 18h, haverá o balão geek e às 19h40 mais um flash dance com o Matsuri Dance.

Meet & Greet no sábado com Marco Ribeiro

Ator, dublador, cantor, diretor de dublagem, diretor musical, tradutor, locutor, radialista e empresário, Marco Ribeiro estará no Geek Day para um Meet & Greet com o público. Os ingressos custam R$ 70 e as vagas são limitadas. Conhecido no universo geek por dar voz nos cinemas ao personagem Homem de Ferro, da Marvel, ele também é o dublador de Wood, da franquia Toy Story, além de ser a voz por trás dos personagens interpretados pelos atores Jim Carrey e Tom Hanks, entre outros.

Serviço:

Geek Day – Cronograma completo das atrações: https://www.instagram.com/p/C9aEv9DN21v/?igsh=OTN4cTV5Y3JiYXV2

Programação:

Sexta-feira (16):

18h00 – Abertura

18h30 – Desfile Cosplay Forfun

19h40 – K-pop

21h00 – Flash Dance com Matsuri Dance

Sábado (17):

10h00 – Abertura

10h30 – Clã das Nuvens – Apresentação de Sword Play

12h30 – Apresentação Taekwondo Madureira

13h30 – Canta Geek

15h00 – K-pop

16h30 – Concurso Desfile Cosplay

18h00 – Batalha Geek

20h00 – premiação cosplay

20h30 – Random Dance k-pop

*Das 10h às 18h – K-pop no teatro

20h30 – Meet & Greet com Marco Ribeiro (ingressos pelo Sympla)

https://www.sympla.com.br/evento/meet-greet-com-marco-ribeiro/2508364?referrer=www.bing.com

Domingo (18):

11h00 – Abertura

11h30 – Clã dos Lobos Karatê

13h00 – Qual é a música

14h00 – K-pop

15h30 – Cosplay infantil

16h30 – Concurso e apresentação de Cosplay

18h00 – Balão Geek

19h40 – Flash Dance com Matsuri Dance