O que você precisa saber antes de comprar o seu primeiro SUV; detalhes que costumam ser ocultados

Com a crescente popularidade dos SUVs, é compreensível que muitos consumidores estejam considerando a compra de um como seu primeiro veículo desse tipo. Os utilitários esportivos oferecem uma combinação única de espaço, versatilidade e desempenho, tornando-os a escolha ideal para muitos motoristas.

No entanto, antes de comprar o seu SUV, há uma série de fatores importantes que você precisa considerar. Compreender essas informações essenciais ajudará você a tomar uma decisão informada, garantindo que o veículo que você escolher atenda às suas necessidades e expectativas.

Neste artigo, vamos explorar os aspectos-chave que você precisa saber antes de adquirir, desde o tamanho e estilo até o desempenho e consumo de combustível.

Como escolher um carro SUV?

Se você decidiu adquirir um SUV como seu próximo carro, há alguns pontos cruciais a serem considerados para escolher o modelo ideal. Primeiramente, é essencial levar em conta suas necessidades específicas. Avalie o valor que você está disposto a investir e pesquise o preço médio dos modelos disponíveis, utilizando a Tabela FIPE como referência. Dentro da faixa de preço que se encaixa em seu orçamento, vale a pena explorar opções de SUVs usados ou seminovos, pois isso pode garantir a compra de um veículo de melhor qualidade por um valor mais acessível.

Além disso, leve em consideração o tamanho do carro. Os SUVs estão disponíveis em tamanhos compactos, médios e grandes. A escolha dependerá da quantidade de pessoas que utilizarão o veículo, suas necessidades e a quantidade de bagagem ou equipamentos que precisarão ser transportados. Não se esqueça de pesquisar sobre as cotações de seguro e informe-se sobre a estimativa de consumo de combustível do modelo que despertou seu interesse, pois esses fatores afetarão seu orçamento mensal.

Detalhes para ficar de olho

Consumo

Uma das principais preocupações de muitas pessoas que compram um SUV é o alto consumo de combustível. Mesmo levando em conta que nosso estilo de direção influencia significativamente o consumo, a verdade é que o próprio tipo de carroceria não favorece a economia.

Devido à sua concepção, um SUV é mais alto e largo, o que significa que ele será sempre mais pesado e terá um coeficiente aerodinâmico inferior em comparação com um hatch, sedã ou perua. Essa realidade pode ser facilmente percebida no dia a dia, mesmo nos SUVs mais eficientes disponíveis no mercado.

Desempenho

Mas, convenhamos, se economia de combustível não é algo prioritário para você – mas desempenho, os utilitários esportivos estão palmo a palmo na competição contra os sedans, hatches e peruas de motorização similar.

Em testes de 0 a 100 km/h, os SUVs aceleram a tal velocidade tão rapidamente quanto suas contrapartes menores. Confira:

Nissan: SUV: Kicks SL 1.6 CVT: 12 s Sedan: Versa Exclusive 1.6 CVT: 10,7 s

Renault: SUV: Duster Iconic 1.6 CVT: 12,4 s Sedan: Renault Logan Intense 1.6 CVT: 11,2 s

Volkswagen: SUV: T-Cross Comfortline 200 TSI AT: 10,4 s Sedan: Virtus Highline 200 TSI AT: 9,9 s

Chevrolet: SUV: Tracker 1.0 Premier Turbo AT: 10,9 s Sedan: Onix Plus 1.0 Premier Turbo AT: 10,4 s



Estabilidade

Apesar da modernidade e tecnologia presentes nos SUVs, o estilo de sua carroceria afeta um aspecto crucial para muitos compradores: a estabilidade ao desviar de acidentes em altas velocidades em rodovias.

Devido à sua altura e peso maiores, além de suspensões geralmente elevadas em comparação a hatchbacks, sedãs e peruas, os utilitários esportivos têm mais dificuldade em manter a estabilidade ao realizar mudanças bruscas de direção.

Mais uma vez, trata-se de uma questão simples de física: a maior altura da carroceria e suspensões, o peso adicional e o centro de gravidade mais elevado fazem com que o veículo incline mais e sofra uma força centrífuga maior ao contornar uma curva na mesma velocidade que um carro mais baixo e leve.

Preço e manutenção

Como mencionado anteriormente, muitos SUVs populares no Brasil compartilham a plataforma, motores e mecânica com hatches e sedãs compactos. No entanto, eles têm um preço consideravelmente mais alto.

Por exemplo, enquanto um Virtus Highline 200 TSI tem preço inicial de R$ 102.490, um T-Cross Comfortline 200 TSI começa em R$ 119.190, uma diferença de R$ 16.800. O Onix Plus Premier II 1.0 Turbo AT, por sua vez, custa R$ 89.390, enquanto o Tracker Premier 1.0 Turbo chega a R$ 117.990, uma diferença de R$ 28.600. O novo Versa Exclusive tem preço de R$ 96.690, o que representa uma economia de R$ 21.100 em relação aos R$ 117.790 do Kicks SL Pack Tech.

Além disso, é importante estar ciente de que a manutenção de um SUV pode ser mais cara em alguns aspectos. Itens como faróis, para-choques, rodas ou pneus, por exemplo, tendem a ser mais caros devido ao tamanho maior desses componentes.

No entanto, de acordo com as notícias informadas no portal Garagem360, quando um SUV utiliza o mesmo motor que um hatch ou sedan, geralmente apresenta custos de revisão com preços fixos semelhantes entre 10 mil e 60 mil quilômetros de uso, em comparação com seus equivalentes de menor porte.