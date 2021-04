O rei do Empate: Londrina fica no 0x0 contra o Toledo em casa

O Londrina empatou seu sexto jogo seguido no Campeonato Paranaense 2021, mesmo sendo superior ao Toledo em quase todo o jogo, o time de Roberto Fonseca não conseguiu vazar a forte defesa armada pelo adversário.

O time do oeste do Estado não ameaçou a defesa Alviceleste, já o Tubarão tentou pressionar, principalmente no segundo tempo, mas foi muito pouco efetivo e deu raro trabalho ao goleiro João Guilherme.

Com o empate, o Londrina fica em sétimo, com seis pontos – seis empates em seis jogos. Já o Toledo é o nono, com quatro pontos