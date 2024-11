Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento em Londrina e Cambé Afetará Abastecimento de Água na Quarta (20)

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A Sanepar informou que realizará, na quarta-feira (20), uma obra de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento que atenderá Londrina e Cambé. Devido à intervenção, será necessário paralisar temporariamente a produção e distribuição de água do Sistema Tibagi, afetando 85% do abastecimento de Cambé e 65% de Londrina. Em Londrina, as regiões Central e parte das regiões Oeste e Norte não serão afetadas.

Os serviços estão programados para ocorrer das 5h às 23h, com previsão de normalização do fornecimento de água ao final da madrugada da quinta-feira (21). Durante este período, a Sanepar orienta que os moradores priorizem o uso de água para alimentação e higiene pessoal, evitando o desperdício.

A paralisação impactará principalmente clientes que não possuem caixa-d’água em seus imóveis. A Sanepar recomenda, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que cada residência tenha um reservatório de no mínimo 500 litros, o que garante o fornecimento de água por pelo menos 24 horas em situações como esta.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, ou WhatsApp (41) 99544-0115. É importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula ao solicitar informações. Além disso, os detalhes sobre esta e outras intervenções podem ser acessados no aplicativo Sanepar Mobile ou no site oficial www.sanepar.com.br.