Ong Refúgio: projeto que atende crianças e adolescentes recebe quase R$200 mil de recursos do FIA

Na tarde desta quarta-feira (31/08), a Associação Refúgio de Cambé assinou um Termo de Fomento para receber quase R$200 mil de recursos do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR). Os recursos serão utilizados para manter o espaço funcionando e custear despesas com funcionários. A Associação Refúgio atua há 17 anos e atende mais de 250 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na região do Jardim Ana Rosa. Os recursos vêm do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e o evento aconteceu na sede da organização, que fica na Avenida Antônio Raminelli, 398.

Márcio de Carvalho, fundador e presidente do projeto, conta que nos primeiros anos a Associação Refúgio atendia pessoas em situação de rua. Com o passar do tempo, eles perceberam que algumas pessoas que estavam nas ruas eram vítimas de algum tipo de trauma, abuso ou violência na infância, então decidiram mudar o tipo de abordagem. “Nós passamos a atender as crianças e os adolescentes, a oferecer cultura, esporte, lazer, já que vivenciando essas coisas boas, eles não teriam interesse em buscar coisas ruins”, explica.

Para investir ainda mais no projeto que funciona desde 2005, a Associação Refúgio recebeu R$199.700,00, montante que será utilizado para manter o espaço funcionando e a pagar o salário dos 17 funcionários. “Nós estamos muito felizes com a ajuda, já que isso vai nos dar segurança por um tempo”, ressalta.

De lá para cá, a Associação Refúgio já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes, oferecendo oficinas de capoeira, natação, ballet, jiu-jitsu, música, street dance e futebol. O local também conta com sala de videogames, parquinho e área de lazer, com piscina, mesa de pingue-pongue e outras atividades. “As crianças vêm no contraturno da escola e participam de diversas atividades, além dessa interação entre elas, que é muito importante para o desenvolvimento e sociabilidade”, explica.

O espaço atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos que são encaminhadas pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da cidade ou que vêm por livre demanda. “A nossa fila de espera hoje é de 300 crianças, o que é muito bom, já que são crianças que querem participar de atividades que podem mudar o futuro delas. Nesse espaço, nós já vimos a filha do pedreiro se tornar arquiteta e o filho do zelador se formar em engenharia elétrica. Isso é muito gratificante para todos nós”, comemora.

Rogério Carboni, secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, também esteve presente na cerimônia. Segundo ele, esse tipo de trabalho é fundamental para o futuro das crianças. “Eu parabenizo muito o comprometimento e o empenho da Associação Refúgio no cuidado e atenção com as crianças e espero que com esse valor vocês possam continuar com esse lindo trabalho”, celebra.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destaca a beleza do local e do trabalho que é desenvolvido. “Qualquer pessoa que vem aqui fica encantado com tudo que é ofertado para essas crianças e adolescentes. As pessoas precisam conhecer mais esse espaço para que também possam contribuir com o futuro dos nossos pequenos”, ressalta.

Quem quiser apoiar ou fazer alguma doação para a Associação Refúgio, o telefone para contato é o (43) 99117-5744 e o email é presidente@refugio.org.br. Outra forma de ajudar o espaço é comprando em lojas que têm o selo do projeto, já que uma parte da renda é revertida para a Associação Refúgio. Para outras informações, o site do projeto é o www.refugio.org.br.