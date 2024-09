Ong Viver lança campanha Setembro Dourado

0:00

Na última segunda-feira, dia 02, a Ong Viver lançou oficialmente a Campanha Setembro Dourado que aborda a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, doença que já é considerada a principal causa de morte entre crianças e jovens de 0 a 19 anos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

No evento de lançamento que aconteceu na sede da ONG Viver, que fica na rua Lucilla Balallai, 391, Jardim Petrópolis- na mesma rua que o Hospital do Câncer de Londrina (HCL)-, autoridades e médicos estiveram presentes, como prefeito de Londrina Marcelo Belinati, o secretário municipal de saúde de Londrina, Carlos Felippe Machado, a oncologista pediátrica Tânia Anegawa, o presidente da ONG Viver Paulo Bortone, o assessor de comunicação da ONG Carlos Pirani, uma das fundadoras da Entidades, Dorian Guerra e demais personalidades.

A Campanha, encabeçada pela OnG Viver e pelo HCL, trabalha a conscientização da sociedade para que crianças e adolescentes acometidos pela doença possuam um aumento significativo na expectativa de vida, segundo Tânia Anegawa, oncologista pediátrica. “O diagnóstico precoce é fundamental para garantir as melhores expectativas de vida, melhore as taxas de cura e garante o sucesso desse tratamento. E garante que essa criança chegue ao final do tratamento com menos toxicidade (menos ingestão medicamentosa agressiva), menos cirurgias agressivas. Essa campanha é fundamental para alertar a população. Ainda não temos a cura total do câncer, de todos os tipos de câncer, pois ele existem diversos tipos, o câncer de mama , por exemplo, é diferente d euma leucemia, mas existe possibilidade de cura sim, para o câncer infantojuvenil se ele for descoberto precocemente”.

Mamães e papais, fiquem alertas aos sintomas do câncer infantojuvenil que, de acordo com a doutora Tânia são “perda de pesa, fadiga, manchas no corpo, febre prolongada, aparecimento de massas caroços, reflexo branco nos olhos, e dor de cabeça intensa e que não melhora com medicamentos, analgésicos comuns”.

A coluna Bela Manchete faz questão de abordar este assunto que é de utilidade pública, para que cada vez mais crianças e adolescentes tenham maior chance de cura contra o câncer!

Acompanhem o belo trabalho da Ong Viver e do Hospital do Câncer de Londrina que trabalham em prol da saúde de crianças e jovens.

Instagram Ong: https://www.instagram.com/ongviver/

Instagram HCL: https://www.instagram.com/hclondrina/?hl=pt

Para sugestão de pautas e assuntos, fale com a gente no instagram oficial da Coluna Bela Manchete: https://www.instagram.com/belamanchete/