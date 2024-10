Operação Conjunta das Forças Policiais apreende mais de 2 toneladas de maconha em Assis/SP

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

No dia 3 de outubro de 2024, uma ação integrada entre a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Militar de São Paulo (PMSP) resultou na apreensão de mais de 2 toneladas de substância análoga à maconha, na região de Assis, no interior de São Paulo.

A operação teve início quando as forças de segurança, atuando em conjunto nas rodovias de acesso ao norte do Paraná, identificaram um caminhão suspeito de transportar materiais ilícitos. O veículo, que supostamente já havia atravessado a fronteira para o estado de São Paulo, foi rastreado e localizado na rodovia SP-333, entre as cidades de Tarumã e Assis.

Durante a abordagem e fiscalização, as autoridades descobriram a substância escondida em meio a uma carga de farinha. A quantidade total de maconha encontrada no caminhão foi estimada em mais de 2 toneladas, aguardando a pesagem oficial.

O motorista do veículo, um homem de 50 anos, residente em Tramandaí/RS, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Assis/SP, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

A operação é mais um exemplo do trabalho conjunto entre diferentes forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, reforçando a cooperação entre os estados do Paraná e São Paulo.