Operação conjunta prende casal com mandados de prisão em aberto em Cambé

Na manhã desta sexta-feira (27/09/2024), a Polícia Civil do Paraná, em colaboração com a Polícia Civil de São Paulo, cumpriu dois mandados de prisão na cidade de Cambé. A ação ocorreu na Rua Francisco Lopes Hernandes, no Jardim Ana Rosa, onde dois indivíduos foram presos em cumprimento a mandados expedidos pela Vara Criminal de Presidente Prudente (SP).

Os acusados, um homem de 54 anos e uma mulher de 52 anos, estavam dentro de uma residência, sendo necessária a intervenção das autoridades para a entrada no imóvel, visto que os indivíduos não atenderam às ordens de abrir a porta. Após a prisão, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos legais.

A operação foi realizada sem resistência, e ambos os detidos tiveram o direito de realizar uma ligação para comunicação sobre a prisão. Os mandados referem-se a processos criminais em trâmite no estado de São Paulo.