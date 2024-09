Operação conjunta resulta na prisão de suspeito de tráfico de drogas em Jaguapitã

0:00

Na manhã desta terça-feira, 24 de setembro de 2024, um homem de 25 anos, natural de Paiçandu/PR, foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Jaguapitã/PR. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado do Paraná e a Receita Federal.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação, estava conduzindo um veículo modelo VW/Polo, no qual foram encontrados cerca de 98 kg de substância análoga à maconha no bagageiro do carro. A abordagem resultou na prisão em flagrante do indivíduo.

A droga apreendida, bem como o preso, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina, onde serão realizados os procedimentos de polícia judiciária. A operação faz parte de um esforço conjunto das forças de segurança para combater o tráfico de entorpecentes na região.

As investigações continuarão para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.