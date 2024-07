Operação da PMPR em Cambé resulta na prisão de indivíduos por tráfico de drogas e furto qualificado

0:00

No dia 11 de julho de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2º Comando Regional da PM (CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), realizou operações bem-sucedidas que resultaram na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e furto qualificado em Cambé.

Cumprimento de Mandado de Prisão por Tráfico de Drogas

No período da manhã, a equipe da Radiopatrulha (RPA), composta pelos Soldados Dubas e Arantes, realizou um patrulhamento na Rua da Paz, no Jardim Esperança. Durante a operação, a equipe conseguiu abordar e identificar um indivíduo que possuía um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Cambé para as devidas providências.

Cumprimento de Mandado de Prisão por Furto Qualificado

Na tarde do mesmo dia, a mesma equipe da RPA efetuou um patrulhamento na Rua Francisco Delgado Sanches, no Jardim Vitória. Durante a operação, os policiais abordaram e identificaram um indivíduo que estava com um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado. O indivíduo também foi encaminhado para a cadeia pública de Cambé.

Resultado das Operações

As ações de patrulhamento realizadas pela PMPR resultaram na prisão de dois indivíduos, contribuindo para a segurança pública e a redução da criminalidade na região. As operações reforçam o compromisso da Polícia Militar do Paraná em manter a ordem e a segurança nas comunidades.