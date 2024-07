Operação da Polícia Militar de Cambé resulta em prisões e apreensão de drogas

0:00

No dia 25 de julho de 2024, às 15h31, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma operação bem-sucedida na Rua Fernando Bissoqui, Parque Residencial Ana Rosa, em Cambé-PR. A ação contou com a participação da equipe ROTAM composta pelo Cb. Mandelli, Cb. Guimarães e Sd. R. Fernandes, além do apoio da equipe RPA com os policiais Sd. Tainá, Sd. Ranutti e Sd. Denis.

A operação foi desencadeada após a equipe ROTAM receber informações sobre tráfico de drogas na região. Segundo a denúncia, um indivíduo estaria escondendo drogas próximas a bananeiras e comercializando-as no local. Com base nessas informações, o setor de inteligência da unidade realizou diligências e capturou filmagens de um menor, pegando um objeto em uma bolsa entre as bananeiras e entregando a uma mulher em frente a uma distribuidora de bebidas. A mulher, posteriormente identificada como Larícia, devolveu algo ao menor, que então entregou o objeto a um terceiro indivíduo, Alexsandro, que deixou o local.

A equipe ROTAM abordou a distribuidora, onde encontrou Larícia e o menor. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas dinheiro trocado. Simultaneamente, a equipe de rádio patrulha (VTR L1787) abordou Alexsandro próximo à Rua Cesar Moreschi, encontrando uma pedra de crack com ele. Questionado, Alexsandro revelou ter adquirido a droga de um indivíduo próximo à bananeira.

A equipe policial localizou uma bolsa azul contendo diversas porções fracionadas de substâncias análogas à cocaína, maconha e crack. Larícia e Alexsandro receberam voz de prisão, enquanto o menor foi apreendido. Devido ao risco de fuga, conforme Súmula Vinculante n.º 11 do STF, foi necessário o uso de algemas em Larícia e no menor.

Resultado da Operação:

1 homem maior preso

1 homem menor apreendido

1 mulher maior presa

Apreensões:

16 pinos de cocaína

28 porções de maconha

38 pedras de crack

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da comunidade: “Nós fazemos a diferença.”