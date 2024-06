Operação da ROTAM Apreende Caminhão com Eletrônicos Contrabandeados em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite de 16 de junho de 2024, a equipe da ROTAM realizou uma grande operação na Rua Ronald Tkotz, no Jardim Santa Isabel, em Cambé, resultando na apreensão de um caminhão carregado com eletrônicos contrabandeados. A ação ocorreu por volta das 23h, após recebimento de denúncia de outra unidade da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Segundo a denúncia, um caminhão vermelho, quebrado e sendo transportado por um guincho prata, vinha pela BR-369 e possivelmente carregava itens ilícitos. A equipe da ROTAM posicionou-se em um local estratégico e avistou os veículos mencionados, procedendo imediatamente com a abordagem. O motorista do guincho cooperou com a operação, facilitando a revista do caminhão.

Durante a inspeção, os policiais descobriram que o caminhão transportava uma grande quantidade de eletrônicos, especificamente cerca de 200 iPads e 3.120 celulares, majoritariamente da marca Xiaomi. Os itens estavam escondidos entre colchões, numa tentativa de ocultar o contrabando. O motorista do guincho informou que havia sido contratado para socorrer o caminhão em Maringá após uma pane mecânica e deixou o motorista do caminhão em um posto de gasolina em Rolândia.

As autoridades apreenderam o caminhão e os eletrônicos, que foram estimados em aproximadamente 3,5 milhões de reais. O material apreendido foi entregue à Receita Federal para os procedimentos legais subsequentes.

Este caso destaca a eficácia das operações de vigilância e a importância das denúncias no combate ao contrabando e descaminho de mercadorias. A cooperação entre diferentes unidades da Polícia Militar foi fundamental para o sucesso da operação, refletindo o comprometimento contínuo da ROTAM e da PMPR com a segurança pública e a ordem legal.