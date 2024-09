Operação Michelin: PMPR e Polícia Civil do Paraná cumprem mandados de prisão em Cambé e região após roubo milionário de pneus

0:00

Na manhã de 3 de setembro de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), em conjunto com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Delegacia de Cambé, deflagrou a Operação Michelin para cumprimento de ordens judiciais nas cidades de Cambé, Londrina, Bela Vista do Paraíso e Leópolis. A operação foi uma resposta a um roubo milionário de pneus ocorrido em novembro de 2023 em Cambé, onde criminosos armados renderam funcionários de uma empresa e roubaram uma grande carga utilizando caminhões.

As investigações foram lideradas pela Agência Local de Inteligência (ALI) da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em parceria com a Delegacia de Cambé. Elas resultaram na identificação de uma residência em Ibiporã, onde um dos envolvidos foi preso em flagrante com uma arma de fogo, um veículo roubado e entorpecentes. Além disso, o caminhão utilizado no roubo foi localizado em Leópolis, junto com parte da carga de pneus roubada.

A operação de hoje, que contou com a participação da Polícia Civil, resultou na prisão de quatro indivíduos, apreensão de uma espingarda calibre 32, R$ 4.089,00 em dinheiro e vários aparelhos celulares. Dois mandados de prisão adicionais foram cumpridos pela Polícia Penal, enquanto outros dois suspeitos permanecem foragidos.

A operação teve o apoio de várias unidades da PMPR, incluindo o 2º CRPM, ROTAM da 11ª CIPM, P/2 do 18º BPM, Cia. CHOQUE/5º BPM, e do Departamento Penitenciário (DEPEN).