Imagens da Operação Paranapanema/Portal Cambé

Um vereador de Alvorada do Sul, no norte do Paraná, foi preso nesta quarta-feira (8) em uma operação contra o tráfico de drogas, de acordo com a Divisão Estadual e Narcóticos (Denarc).

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira em cinco cidades do norte paranaense: Alvorada do Sul, Londrina, Iguaraçu, Maringá e Rolândia.

A Justiça autorizou o cumprimento de dez mandados de prisão, nove foram cumpridos e um alvo é considerado foragido.

Também foram cumpridas 30 ordens de busca e apreensão. Em um dos locais, um pessoa foi presa em flagrante por porte de drogas.

A Denarc apreendeu cigarros contrabandeados, duas armas, quantidade de dinheiro vivo e 30 quilos de crack, essa quantidade de droga estava com o irmão do vereador. A Divisão detalhou que um quilo de crack faz até 30 mil pedras da droga.

Também foram apreendidos quatro veículos.

A Denarc afirma que as investigações apontaram que o vereador era o chefe da organização criminosa. O grupo vendia e distribuía drogas em cidades da região.

A Polícia Civil explicou que o irmão do vereador agia como uma espécie de preposto da organização, era subordinado.

A Denarc passa a analisar documentos, equipamentos eletrônicos e celulares que foram apreendidos durante a manhã.

Cerca de 120 policiais civis participaram da operação.