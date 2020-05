O mercado Forex é um mercado que, ao contrário dos mercados tradicionais, como a Bolsa de Valores, por exemplo, está sempre ativo. Ou seja, poderá estar a negociar, investir ou então a fazer trading no mercado Forex 24 horas por dia, durante os sete dias da semana.

Mas o que é e como operar Forex? Felizmente, existem cada vez mais plataformas e até bancos que disponibilizam a opção de investimentos em vários pares de Forex. Poderám, por exemplo, investir e tentar lucrar com a oscilação de preços do par Euro/ Dólar Americano, que costuma ser o que tem maior liquidez.

O objetivo, e para que possa ganhar dinheiro no Forex, é que a sua entrada vá de encontro com a tendência do mercado e o “price action”. Se a sua operação e leitura de mercado for correta, poderá ganhar vários pips nessa posição. Assim que a fechar, poderá garantir o seu lucro.

O que esperar do mercado Forex?

Tal como já foi mencionado, existem cada vez mais plataformas, que estão licenciadas e autorizadas no Brasil, para que possa começar fazendo trading ou investimentos nos muitos pares de Forex. Para os investidores que gostam de oscilações rápidas, baseadas em análise técnica, o Forex poderá ser a solução ideal para você.

Isso porque, para além da enorme variação de pips que poderá acontecer em poucos minutos, podendo abrir e fechar sua posição em um curto espaço de tempo, por norma não terá qualquer tipo de problema com a liquidez dos mercados. Isso porque, por dia, em termos média, há 5 trilhões de dólares sendo negociados no mercado Forex.

Passos para se iniciar no Forex

Agora que já entendeu um pouco melhor o que se trata o mercado Forex, que, resumidamente, é um mercado que permite você ir contra ou a favor de uma moeda, em relação a outra, é importante entender quais são os passos que deverá seguir para iniciar seus investimentos no Forex.

Esses são os passos que deverá dar para iniciar com o pé direito no mercado Forex: