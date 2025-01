Ordem de Serviço para Construção do Pronto Atendimento Municipal de Cambé é Assinada

0:00

Nesta quinta-feira (9), a Prefeitura de Cambé deu um importante passo para melhorar os serviços de saúde do município com a assinatura da ordem de serviço para construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM). A nova estrutura tem como objetivo ampliar a oferta de serviços de saúde e proporcionar um atendimento mais qualificado à população.

O evento de assinatura ocorreu no local onde o novo PAM será construído, na Rua Alpineu Dutra de Souza, esquina com a Rua Rio Tietê, no Jardim Santo André. Estiveram presentes o prefeito Conrado Scheller, o vice-prefeito Zezinho da Rção, secretários municipais, vereadores, servidores e a comunidade local.

Investimento e Infraestrutura

A obra será realizada em duas etapas. Nesta primeira fase, serão investidos R$ 4.446.829,82 em parceria com o Governo do Estado do Paraná. A segunda etapa, que será financiada pela Prefeitura de Cambé, encontra-se em fase de planejamento.

O projeto contempla uma área total de 4.400,81 m². O prédio principal contará com 856 m², além de estacionamentos públicos e para funcionários, áreas técnicas, espaço reservado para futuras ampliações, pátio de serviços e uma praça. A empresa responsável pela execução da obra é a Ambrozim & Candido Construtora e Engenharia LTDA.

Impacto na Saúde de Cambé

A construção do PAM tem como um de seus principais objetivos desafogar os serviços de saúde existentes, como o Pronto Atendimento 24H. Com a conclusão da obra, a estrutura atual será transferida para o novo local, enquanto o Maria Anideje passará a funcionar exclusivamente como Unidade Básica de Saúde (UBS).

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância do projeto para a saúde pública da cidade. “Esse é um dia muito importante para Cambé, com essa obra que vai atender a grande região do Santo Amaro, Silvino e Bandeirantes. É um projeto planejado para melhorar a saúde do cambeense, porque saúde para a gente é prioridade”, afirmou Scheller. Ele também agradeceu ao governador Ratinho Júnior pelo apoio na primeira etapa da construção.

Benefícios para Pacientes e Servidores

De acordo com a secretária de Saúde, Talita Bengozi Gozi, o novo PAM não apenas melhorará o atendimento aos pacientes, mas também trará benefícios para os servidores municipais. “Agora teremos um espaço adequado, seguindo as normas sanitárias, para oferecer um bom atendimento com qualidade. O PAM vai trazer mais agilidade, conforto e resolutividade aos problemas da população daquela região”, explicou.

Perspectivas Futuras

Com a construção do PAM, Cambé reafirma seu compromisso com a saúde pública, oferecendo uma infraestrutura moderna e planejada para atender às demandas da população. A expectativa é que a nova unidade de saúde não apenas melhore os serviços prestados, mas também contribua para a qualidade de vida dos moradores.