Pense em quanto trabalho seus pés fazem diariamente.

A pessoa média, moderadamente ativa, faz cerca de 7.500 passos por dia. Isso é praticamente andar ao redor do equador 5 vezes na vida.

No entanto, nossos pés são muitas vezes tratados como garantidos. Muitos de nós não prestam muita atenção aos nossos pés até que surjam problemas. E mesmo assim, porque alguns problemas nos pés e membros inferiores vão embora com tempo, descanso e remédios caseiros, a maioria de nós demora a procurar ajuda profissional.

Não importa o quão fisicamente ativo você seja, seus pés merecem um deleite. Se você está experimentando algum desconforto no pé ou nos membros inferiores, ou apenas preocupado com a saúde dos pés, faça uma visita a um especialista em pé e tornozelo. Aproveite os seguintes benefícios e seus pés agradecerão.

BENEFÍCIOS GERAIS DA PODOLOGIA

Prevenindo problemas futuros dos pés

Amplo conhecimento sobre a patologia interna e externa dos pés e membros inferiores

Abordagem especializada para diagnósticos e tratamentos em comparação com os clínicos gerais

Conselhos personalizados para a saúde dos pés a longo prazo.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PODOLOGIA

Diagnóstico, tratamento e reabilitação das condições dos pés e membros inferiores

Podologia é uma profissão de saúde registrada e regulamentada. A podologia ajuda a melhorar a saúde dos pés através da prevenção e problemas de tratamento de podologia, como os seguintes:

Lesões no pé e nas pernas ou dor.

Dor de calcanhar

Joanetes

Fraturas ósseas

Infecções do pé e micoses

Unhas encravadas

Bolhas, milhos, calos e verrugas

Problemas com os pés das crianças

Quando você tiver alguma doença no pé, mesmo um desconforto leve e tolerável que não vai embora, não espere para ver um especialista em pés e marque uma consulta assim que puder.

Consulta atlética

Os atletas são um dos mais propensos a lesões nos pés e pernas, com todos os seus treinamentos e competições. Se você é um atleta, você gostaria de ter o menor tempo de inatividade de treinamento possível, reduzir o risco de lesão, e ser capaz de curar rapidamente e corretamente, no caso de você se machucar.

Os podologas oferecem avaliações, recomendações de treinamento e programas de reabilitação de lesões especialmente adaptados para atletas.

Cuidados com pacientes com condições de longo prazo

O cuidado com o pé é particularmente crucial para pacientes com condições de longo prazo, como diabetes,artrite reumatoide, doença de Parkinson e aqueles que tiveram um derrame. Nestes casos, lesões nos pés e feridas podem levar mais tempo para cicatrizar e complicar ainda mais suas condições.

Problemas nos pés podem ser facilmente gerenciados e evitados com cuidados de Podologia consistentes e atentos e ação imediata.

Para poder aproveitar esses serviços e benefícios, certifique-se de que seu podólogo seja qualificado e experiente. Faça sua pesquisa e peça referências.

Para cuidados com os pés e tornozelos e serviços abrangentes de podologia em Cambé e Londrina, entre em contato com o Clinica de Podologia Cambé para uma consulta inicial, nós fornecemos serviços de podologia profissional, e planos de tratamento personalizados são os melhores para as necessidades de seus pés.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 (Terceiro Andar) no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889