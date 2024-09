Otorrino alerta: em situações climáticas como essa, é preciso tomar cuidado com o ar condicionado e buscar pela hidratação

0:00

A Coluna Bela Manchete recebeu algumas mensagens sobre o aumento da temperatura, a baixa umidade do ar e os problemas de saúde que se originam dessa situação. De acordo com o site Clima Tempo, o nível ideal da umidade do ar é entre 50 e 60%, mas devido as mudanças climáticas, Cambé tem registrado nos últimos dias, nível de umidade entre 17% e 47%.

Com isso, fomos conversar com o otorrino Ricardo Tatibana, que atende em Hospital de Cambé, para sabermos como lidar com a situação climática instável que acomete a cidade e todo o Paraná. “A baixa umidade do ar acarreta mudanças no corpo, muda o funcionamento da mucosa, pode acontecer o ressecamento da mucosa nasal em tempos de baixa umidade do ar, e ela umidifica o nariz e os tecidos do sistema respiratório. Em alguns casos, pode acontecer até o sangramento no nariz, e é preciso atenção a isso, sangramento no nariz não é algo corriqueiro. O ideal é buscar por atendimento médico”.

Outra situação que o Dr. Ricardo Tatibana comenta, é sobre o aumento das infecções virais e bacterianas em situações climáticas como essa de tempo seco, com umidade do ar em níveis muito baixos. “O ressecamento das mucosas facilita infecções oportunistas, como resfriados, gripes, inclusive a Covid-19, já que a mucosa tem a função de filtrar o ar que respiramos, protegendo-nos. E quando ela está ressecada, os vírus e bactérias podem encontrar mais facilmente um ambiente propício”.

Com esses riscos acentuados devido ao clima seco, a Coluna Bela Manchete pediu indicações do que fazer para prevenir doenças respiratórias e mal estar. “Em um clima como esse é preciso cuidar da hidratação, o ideal é beber água ao longo do dia várias vezes, mesmo sem estar com sede. Outra informação importante é o cuidado que é preciso ter com o ar condicionado. O ar condicionado diminui ainda mais a umidade do ar do ambiente, ação contrária ao que é indicado para a saúde da mucosa. O ideal é ter por perto um umidificador de ar”, revela Tatibana.

E o Dr. Ricardo Tatibana tranquiliza as pessoas que não têm um umidificador, ele revela que uma ação simples, passada de mãe para filho, pode ajudar na umidificação do ambiente e consequentemente na saúde respiratória. “Colocar uma bacia ou balde com água no ambiente e dentro do recipiente colocar uma toalha ajuda na evaporação da água e vai ajudar na hidratação da mucosa”.

Como último lembrete para a Coluna, o Dr. Tatibana abordou o sangramento do nariz. “O sangramento do nariz não é algo normal, na verdade, é um sinal de alerta. Pode ser apenas o ressecamento da mucosa, mas pode também ser sinal de uma doença mais grave como o sangramento de um tumor. Por isso, em sinal de sangramento no nariz, é ideal que a pessoa – de qualquer faixa etária, inclusive crianças- busque por atendimento médico, mesmo que seja no Pronto Socorro, pois o clínico geral poderá o paciente para um exame ou atendimento mais específico”.

E aí, mamães, vovós, gostaram das dicas? Cuide-se , hidrate-se e fique bem para poder cuidar de quem você ama!

