Ouro Verde FC: Novo projeto esportivo de Londrina visa formação completa de atletas

Londrina, janeiro de 2025 – Um novo capítulo no futebol de Londrina começa com o Ouro Verde FC, projeto inovador que promete ir além das quatro linhas. A iniciativa tem como objetivo não apenas a formação de atletas para o futebol, mas também o desenvolvimento humano, oferecendo oportunidades em áreas como idiomas, empreendedorismo e outras competências essenciais.

O projeto, liderado por grandes nomes do esporte como Germano Schweger, Roberto Brum e o Dr. Antônio Carlos Gomes, especialista em Esporte, será sediado no antigo Centro de Treinamento da SM Sports. A estrutura já conhecida pela comunidade esportiva de Londrina será a base para a criação e formação de categorias de base, priorizando a capacitação de jovens talentos antes da estruturação de uma equipe profissional.

Com uma equipe composta por profissionais experientes e qualificados, o Ouro Verde FC já nasce com potencial para se consolidar como um dos maiores projetos esportivos da região. Segundo os idealizadores, o foco principal está no desenvolvimento integral dos atletas, preparando-os não apenas para os desafios do futebol, mas também para a vida.

O projeto está alinhado com as diretrizes da CBF e busca contribuir para o fortalecimento do futebol no Brasil, destacando Londrina como um polo formador de talentos.

Boa sorte, Ouro Verde FC!

Fotos: Assessoria de Imprensa/Ouro Verde FC