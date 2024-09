OUTLET DE JEANS Beneficente, em prol da Ong Viver, acontece neste final de semana

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Você que ama comprar peças de grandes marcas e, ainda, gosta de poupar, terá uma super oportunidade de garantir peças lindas em jeans neste final de semana! Nos próximos dias 13 e 14, sexta-feira e sábado consecutivamente, tem OUTLET -DIRETO DA FÁBRICA, em prol da Ong Viver em Londrina.

O OUT LET, segundo informações da ONG Viver, funcionará das 9h às 18h na sexta-feira, dia 13, e das 9h às 15h, no sábado, dia 14.

O evento que é beneficente, disponibilizará jeans de marcas como Zoomp e ainda disponibilizará diferentes formas de pagamento.

SERVIÇO:

OUTLET JEANS

QUANDO: 13 E 14 DE SETEMBRO (próxima sexta e sábado)

ENDEREÇO: AVENIDA HIGIENÓPOLIS,369- Londrina.

MAIS INFORMAÇÕES: https://www.instagram.com/ongviver/