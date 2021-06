PA de Rolândia recebe equipamentos para atendimento de urgência e emergência

O Governo do Estado repassou dois ventiladores e dois monitores multiparamétricos para o Pronto Atendimento 24 horas de Rolândia, que foi aberto nesta sexta-feira (11). A unidade vai receber pacientes em situações de urgência e emergência e foi ampliada com recursos da prefeitura e da iniciativa privada.

Com horário estendido, o PA vai funcionar 24 horas por dia. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou as instalações. “Esta porta que se abre é a garantia de acesso irrestrito à saúde. E o Estado é parceiro na iniciativa e na ousadia do município em manter a estrutura funcionando. O governador Ratinho Júnior nos deu a missão de apoiar a regionalização, fazer acontecer o atendimento mais próximo das pessoas. Por isso, estamos colocando equipamentos aqui também”, afirmou.

O PA não vai atender pacientes com suspeita ou confirmados da Covid-19 neste primeiro momento, uma vez que tem outra unidade referenciada no município. A estratégia, segundo o município, é possibilitar retaguarda para outras situações que exijam cuidado imediato.

Beto destacou que embora o cenário seja de enfrentamento integral à pandemia, a possibilidade de ampliar serviços para outras intercorrências na saúde é fundamental. “A rede funciona no atendimento hospitalar. E pacientes com Covid-19 estão sendo recebidos pelos nossos hospitais. Mas pensar na qualificação de estruturas adicionais, que permitem a entrada de outras emergências e urgências, é pensar no sistema amplo e irrestrito de saúde”.

A obra de ampliação foi feita pela empresa JBS, cujo investimento foi cerca de R$ 500 mil. O município habilitou profissionais, ampliou o corpo clínico e técnico. “Agradeço o apoio do Governo do Paraná pela parceria e ajuda com equipamentos. Neste momento tão difícil da saúde, estamos vendo investimentos. Colocamos para funcionar este PA de forma conjunta, com esforços do município, da iniciativa privada e da Secretaria de Estado da Saúde. Tenho certeza que Rolândia, com essa nova unidade e com novos serviços, vai ter a possibilidade de salvar muitas vidas”, disse o prefeito Ailton Maistro.

Participaram ainda da inauguração a chefe da Regional de Saúde de Londrina, Maria Lúcia Lopes, o deputado Cobra Repórter e representantes da JBS.