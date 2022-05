Pais de alunos ficam preocupados com mensagem de massacre no Colégio Helena Kolody em Cambé

Uma mensagem deixada em uma sala de aula do Colégio Helena Kolody em Cambé vem preocupando pais e alunos do colégio, segundo informações repassadas pelo pais e postada em um perfil do Instagram, hoje (02/05) seria o dia do massacre.

Em contato com o Portal Cambé, foi enviado os prints das conversas, e os próprios pais solicitaram uma viatura da Polícia para acompanhar os alunos na manha desta segunda-feira.

Segundo a direção da escola, não haveria nenhuma mensagem suspeita nos banheiros e nem briga ou massacre marcado. Uma campanha está sendo feita junto aos alunos sobre fake news e a responsabilização em caso de crimes cibernéticos.

Uma aluna que enviou ao Portal Cambé uma foto do local onde esta escrito a ameaça que se encontrava em uma sala de aula.

Um boletim de ocorrência foi registrado para investigar a autoria das ameaças.