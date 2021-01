Paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo entra no 4º dia em Londrina e região

Os ônibus do transporte coletivo da Transporte Grande Londrina não saíram das garagens na manhã desta segunda-feira (25). Os motoristas e cobradores estão com as atividades suspensas desde a última sexta-feira (22). A TIL também não tem veículos rodando.

Os trabalhadores reclamam que o vale, que deveria ter sido pago no dia 20, não foi depositado. O adiantamento quinzenal corresponde a 50% do salário, segundo o Sinttrol, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Londrina.

As empresas não entraram em um acordo e não efetuaram os pagamentos, por isso, a paralização continua. A LondriSul, que opera em 35% das linhas de Londrina, pagaram os profissionais e por isso esses veículos estão em circulação.

Um dirigente sindical está em reunião com a direção das empresas nesta manhã. Sem acordo, 65% da frota continua parada.

