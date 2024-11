Paranaense de Rolândia representará Brasil em intercâmbio do Programa Jovens Embaixadores

0:00

O estudante paranaense Kawan Gustavo da Silva dos Santos, de 17 anos, foi selecionado para representar o Brasil na 22ª edição do Programa Jovens Embaixadores, promovido pela Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil. Aluno do Colégio Estadual Cívico Militar José Alexandre Chiarelli, em Rolândia, Kawan será o único representante do Paraná em um intercâmbio internacional que reunirá 30 estudantes brasileiros da rede pública em janeiro de 2025, nos Estados Unidos.

O programa oferece aos jovens uma agenda intensa, incluindo palestras, oficinas e reuniões com representantes do governo norte-americano, com o objetivo de promover a troca de conhecimentos e experiências culturais. A seleção dos participantes valoriza o engajamento em iniciativas de impacto social e projetos inovadores.

Kawan se destacou com o desenvolvimento do “Cultiva”, um analisador de solo criado com base nos conhecimentos adquiridos em aulas de Robótica. O dispositivo foi projetado para auxiliar na manutenção de hortas comunitárias, utilizando um sensor NPK para medir os níveis de nitrogênio, fósforo e potássio do solo. O estudante explica que a ideia surgiu da necessidade de sua escola: “Temos uma horta comunitária e percebi a falta de um método eficiente para analisar o solo. Criei um mecanismo portátil e de fácil uso para garantir a saúde das plantas e aumentar a produtividade.”

O projeto “Cultiva” rendeu a Kawan o primeiro lugar na etapa regional do Concurso Agrinho, na categoria Robótica, evidenciando seu compromisso com soluções tecnológicas para o campo.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) elogiou a conquista do jovem, destacando seu talento e dedicação como exemplos inspiradores para outros estudantes. “É um orgulho ver um jovem de Rolândia representando o Paraná e o Brasil em um programa tão importante. O trabalho do Kawan mostra talento e um forte compromisso social, o que merece reconhecimento”, afirmou o parlamentar.

Kawan, por sua vez, expressou sua empolgação com a oportunidade. “Participar do intercâmbio sempre foi um sonho. Espero que o Programa Jovens Embaixadores me ajude tanto no desenvolvimento profissional quanto no impacto social que pretendo continuar gerando no Paraná.”

O deputado Cobra Repórter finalizou parabenizando o jovem e reafirmando seu compromisso em apoiar a educação e o desenvolvimento de talentos em todo o estado do Paraná.