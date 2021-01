Paranaenses já podem pagar IPVA com PIX

Paraná, janeiro de 2021 – Desde segunda-feira (25), motoristas do Paraná já podem realizar o pagamento do IPVA 2021. O prazo, que começaria a vencer no dia 18, foi adiado pela Receita Federal por conta de instabilidades no site da Secretaria da Fazenda. Neste ano, a principal novidade é que será possível realizar a consulta e o pagamento pelo app Zul+, mesmo aplicativo usado por milhares de motoristas no Estar Eletrônico, em Curitiba. O pagamento do IPVA no Zul+ poderá ser feito à vista utilizando o Pix ou em até 12 vezes, no cartão de crédito.

Por conta das dificuldades financeiras, impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Sefaz passou a permitir o parcelamento do imposto em até 5 parcelas. Em anos anteriores, era possível parcelar somente em até três vezes. No entanto, quem ainda estiver com o orçamento apertado poderá pagar em até 12x no Zul+.

“Nosso objetivo maior é sempre facilitar a vida de quem dirige, e as diversas possibilidades de pagamento do IPVA trazem um grande ganho para os brasileiros, que já precisam arcar com muitos gastos no começo do ano”, pontua André Brunetta, CEO e fundador da plataforma.

A primeira parcela ou cota única com desconto de 3% começa a vencer no dia 25/01, para carros com placa final 1 e 2, e se encerra no dia 29/01, para veículos com placa final 9 e 0. Brunetta ainda alerta que os contribuintes que não pagarem o IPVA ficam sujeitos à multa máxima equivalente a 10% do valor do imposto. “O IPVA atrasado também não permite o licenciamento do veículo, e sem o licenciamento, o carro pode ser detido pela polícia em uma blitz”, afirma.

Veja como realizar os pagamentos de maneira simples:

Pagamento com Pix

Os proprietários de todos os veículos emplacados no estado do Paraná já conseguem utilizar o Pix para fazer o pagamento instantâneo do IPVA no app.

Com mais rapidez e disponibilidade, o Pix no Zul+ vai permitir que o motorista faça compras no app em qualquer hora do dia. O PIX funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. E o melhor de tudo: o pagamento cai na hora.

Pagamento em 12 vezes

O pagamento ainda é possível ser feito em até 12x no cartão de crédito ou por meio das carteiras digitais Apple Pay e Google Play.

Ao parcelar o pagamento do tributo no app, o Zul+ quita o imposto integralmente junto ao órgão responsável. Dessa maneira, o débito do usuário aparecerá nas faturas do cartão de crédito, enquanto o tributo já constará liquidado corretamente junto ao departamento de trânsito após a confirmação de quitação enviada pelo aplicativo.

“Quisemos trazer opções para todos, sejam quem já está habituado com a tecnologia do Pix, quem deseja parcelar ou até quem se organizou para pagar à vista com o desconto. Entendemos ser fundamental oferecer um serviço democrático e que possa atingir realmente todos que possuem um automóvel”, finaliza o executivo.

Sobre o Zul+

O Zul+ é uma AutoTech focada em ser a melhor companhia para quem tem um carro. Lançado em 2017 com o objetivo de atender a demanda de zona azul na cidade de São Paulo, o aplicativo está presente também nas cidades de Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Cajazeiras, Curitiba e é líder em utilização e experiência para os motoristas. Além da função de pagamento rotativo, a plataforma oferece serviços de alerta de rodízio com geolocalização, informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, alertas de manutenção e concessionárias próximas, seção de tributos para pagamento e parcelamento de multas, IPVA e licenciamento, tags de pedágio (que permitem viajar sem pegar filas), acionamento de seguro e pagamento de estacionamento.