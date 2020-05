A Paróquia Santo Antônio de Cambé (PR) promove, no mês de junho, desde o início dos anos 1930, a festa em louvor ao padroeiro, com quermesse e celebrações religiosas. É uma das mais tradicionais a ele dedicada no Paraná.

Este ano, entretanto, devido a pandemia provocada pelo coronavirus (covid-19), a tradição será quebrada. Os festejos serão de forma diferente: sem quermesse, sem trezena e com celebrações religiosas não presenciais, transmitidas pelas redes sociais.

Quermesse e Bolo de Santo Antônio

Na parte social, a quermesse, que acontece nos finais de semana e feriados no Centro de Eventos, foi cancelada por juntar muitas pessoas.

Também no dia do padroeiro, 13 de junho, feriado municipal, não terá o folclórico Bolo de Santo Antônio com medalhinhas no interior das fatias. Em 2019, foram vendidos 14 mil pedaços. Haverá apenas a venda de assados, que deverão ser encomendados com antecedência na secretaria paroquial.

Trezena e procissão

As celebrações religiosas presenciais em preparação ao Dia de Santo Antônio e as que acontecem na data em que se comemora o padroeiro também foram canceladas. Não haverá a trezena nem a missa com bênção dos pães e procissão no final da tarde do 13 de junho, como de costume.

Em substituição, será realizada a Semana de Santo Antônio On-Line, entre os dias 7 e 13 de junho, com transmissões das celebrações pelo Youtube e pelo Facebook Paróquia Santo Antônio – Cambé.

Estas medidas foram adotadas pela paróquia em comum acordo entre o pároco, padre Cristiano de Jesus, SAC, e a coordenação da Festa de Santo Antônio.

Padre Cristiano de Jesus, SAC

Pároco