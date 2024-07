PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

0:00

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD do Município de Cambé, Estado do Paraná, nos termos da Lei nº 9.504/97 e arts. 16 e 20 do Estatuto do Partido, CONVOCA pelo presente edital todos os convencionais aptos a votar, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 01 de agosto de 2024, com início às 19:00 horas, quando será realizada a primeira convocação, e às 20:00 horas, quando será realizada a segunda convocação, se necessária, e encerramento às 00:00 horas, a realizar-se no Salão Nobre do Harmonia Tênis Clube – HTC, com endereço à Rua Pio XII, nº 51, Parque Santa Helena, CEP 86.181-500, município de Cambé, Estado do Paraná, com a seguinte ORDEM DO DIA:

CONVENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AOS CARGOS ELETIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024, COM DELEGAÇÃO DE PODERES PARA A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARA TRATAR DE TEMAS LIGADOS ÀS ELEIÇÕES, ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS CONEXAS.

A eventual inscrição de chapa deve ocorrer nos termos do art. 23 do Estatuto na sede da Comissão Provisória Municipal.

Cambé, aos 22 de julho de 2024.

CONRADO ANGELO SCHELLER

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSD

MUNICÍPIO DE CAMBÉ/PR