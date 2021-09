Passagens de ônibus intermunicipais serão reajustadas nesta sexta-feira

Reajustes valem a partir da zero hora do dia 1º de outubro para todas as linhas rodoviárias e metropolitanas outorgadas pelo DER/PR. Entre os fatores que mais impactaram o cálculo este ano estão o aumento nos preços dos combustíveis e o reajuste de salários.

As passagens de ônibus do transporte intermunicipal de passageiros do Paraná serão reajustadas a partir da zero hora do dia 1º de outubro. O percentual médio de aumento é de 6,64% para linhas rodoviárias e 6,90% para linhas metropolitanas, ambas outorgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

O reajuste anual está previsto no decreto n.º 1.821/2000, que regulamenta os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado. O cálculo é realizado pelo DER/PR, levando em consideração, basicamente, custos operacionais, de manutenção, administração, remuneração de capital, depreciação de equipamento, coeficiente de utilização, bem como outros componentes previstos em legislação e regulamentos vigentes.

Entre os fatores que mais impactaram o cálculo este ano estão o aumento nos preços dos combustíveis e o reajuste de salários.

“O reajuste tarifário tem o propósito de garantir que a operação das linhas intermunicipais de ônibus permaneça não apenas viável, mas também competitiva. A venda das passagens deve cobrir todos os custos do transporte, a remuneração das empresas, que geram empregos diretos e indiretos, e ainda ser justa para o passageiro”, explicou a coordenadora de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR, Maria Elizabete das Neves Bozza.

“Se a prestadora de serviço não consegue cobrir seus custos, ou obtém remuneração muito abaixo do previsto, ela vai abrir mão da linha, deixando os passageiros sem o serviço, o que pode levar meses até ser solucionado. Mas com a tarifa adequada, é de seu interesse aumentar o número de usuários, realizando melhorias e inovações nos veículos, e aumentando e/ou renovando a frota, por exemplo”, afirmou.

O último reajuste das passagens de ônibus ocorreu em 1º de dezembro de 2020. Este reajuste não afeta as linhas de ônibus outorgadas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).

Mais informações sobre transporte intermunicipal e o valor das novas passagens estarão disponíveis no portal do DER/PR: http://www.der.pr.gov.br/Pagina/Transporte-Intermunicipal-de-Passageiros

Agência Estadual de Notícias