Fonte: Revista Crescer

A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou um alerta para pais de crianças e adolescentes sobre perfis em redes sociais com o nome de Jonathan Galindo. As páginas – cujas fotos são montagens estranhas do ‘Pateta’, da Disney – estariam assustando os menores com conteúdo de terror e mensagens que podem induzir ao suicídio.

Esses perfis têm poucas postagens- algumas estão em espanhol, e desafiam as pessoas a segui-los. O intuito destas páginas é que hajam conversas privadas. Feito isso, é só esperar o retorno deles, que se dá através do envio de mensagens, vídeos, áudios ou até mesmo de uma ligação por vídeo ao vivo!

O conteúdo da resposta tem a intenção de causar desconforto, medo e, em alguns casos, tenta provocar o suicídio”, explicou o agente da polícia civil Ivan de Souza Castilhos, integrante do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional à Revista Crescer.

O “Homem Pateta” não é o primeiro a assustar pais e crianças na internet. No ano passado, o assustador personagem Momo aparecia em vídeos infantis ensinando, passo a passo, como as crianças deveriam fazer para, literalmente, cortar os pulsos, até fizemos matéria sobre este assunto aqui na Coluna Bonita Ideia.

Em fevereiro deste ano, vídeos de um “desafio” chamado “quebra-crânios” passaram a circular e também causaram preocupação entre pais e profissionais de saúde, já que a queda podia causar prejuízos graves à saúde dos jovens.

Antes, em 2017, um jogo chamado Baleia Azul tinha desafios que levavam jovens ao suicídio.

O alerta da Polícia Civil de Santa Catarina, em parceria com o Tribunal de Justiça do estado, serve para chamar a atenção dos pais sobre o conteúdo consumido pelos seus filhos na internet como um todo, não somente sobre as páginas criadas por Jonathan Galindo!

TOME CUIDADO COM O QUE SEU FILHO ACESSA NA INTERNET

O YouTube oferece um canal só para os pequenos, o YouTube Kids. Da mesma forma, o Google também tem o Kindle, que funciona de maneira idêntica ao buscador, mas com filtragem de conteúdo impróprio para crianças. É possível, ainda, utilizar o filtro de pesquisa SafeSearch, disponível nas configurações do Google. Essas ferramentas também estão disponíveis no celular e, quando ativadas, minimizam as chances de as crianças entrarem em contato com o conteúdo adulto. Ainda assim, vale lembrar: elas não são infalíveis. Com isso, monitore sempre o acesso de seu filho (a) à internet, seja no acesso ao toutube, jogos eletrônicos, entre outras plataformas de streaming.