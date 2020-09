O Vereador Paulo Soares, 35 anos, Consultor Empresarial e atualmente vereador em Cambé, foi o escolhido para ser o candidato do PL – Partido Liberal à prefeitura da cidade ao lado do Professor e Vicentino Mário Lucas.

Os dois vão concorrer à chapa majoritária do pleito, que será realizado no dia 15 de novembro. As convenções dos Partidos que escolheram o nome dos dois e de outros candidatos à Câmara Municipal foi realizada no último Domingo (13), no Ceprhusk, em Cambé. As candidaturas, entretanto, ainda precisam ser homologadas pela Justiça Eleitoral.

Para Paulo “Cambé está passando por um processo de renovação de lideranças e nossa candidatura vem de encontro com este novo momento político. Nosso compromisso com a cidade não é de hoje, na Câmara sempre tive uma postura independente e atuei com muita responsabilidade e coerência. Vamos buscar priorizar o desenvolvimento do Município focando na desburocratização, novas tecnologias e promoção do emprego e saúde de qualidade pra nossa população”.

A matriz do Plano de Governo de Paulo e Mário é a redução da máquina pública, parceria com o 3° Setor e dinamização dos serviços públicos para que com isso haja uma otimização do uso do dinheiro público.

Como Vereador Paulo Soares representou a Câmara no CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e acredita ter um diagnóstico claro da cidade, “Atuei nas principais discussões da cidade e participei ativamente da elaboração do Novo Plano Diretor de Cambé, do Plano de Mobilidade Urbana e do Plano Municipal de Educação, dentre outros.”, afirma Paulo.

Mário Lucas, que é Professor da Rede Estadual de Ensino e também atua ativamente nos Vicentinos defende a importância de se trabalhar com as Entidades Sociais, “Estamos conversando com a comunidade, a população está ciente de que teremos dias difíceis e bem sabemos que no próximo ano a crise pode ser mais intensa, principalmente para as pessoas menos favorecidas. Precisamos trabalhar com as Entidades Sociais para promover dignidade e bem estar social para estas pessoas”, afirma Mário.

Além dos dois, a Frente Partidária que compõem a Coligação Majoritária homologou 38 Candidatos a Vereadores que disputarão à vaga na Câmara para a próxima Legislatura.