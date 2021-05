PCPR deflagra operação de combate à violência contra mulher e ao tráfico de drogas em Londrina

Cerca de 50 policiais civis participaram da operação, que ainda contou com o apoio de um dos helicópteros da PCPR. Os policiais civis ainda cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a envolvidos nos crimes.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu duas pessoas durante uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Novo Amparo, em Londrina, região Norte do Estado. A ação teve como objetivo o combate à violência contra mulher e ao tráfico de drogas na região.

Um homem, de 38 anos, estava foragido e foi capturado com três mandados de prisão em aberto pelos crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal contra a ex-companheira. Os crimes ocorreram entre setembro de 2019 e janeiro deste ano. O suspeito já tinha sido preso em 2019 por roubo e corrupção de menores, mas fugiu do sistema penitenciário no mesmo ano.

Durante a ação, uma mulher, de 44, foi presa por posse e uso de drogas. Com ela, a PCPR localizou 32 gramas de maconha.

Agência Estadual de Notícias

PCPR deflagra operação em combate à violência contra mulher e ao tráfico de drogas em Londrina – Foto: Polícia Civil/SESP

