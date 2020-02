A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou uma adolescente de 17 anos que havia desaparecido no dia 24/01 em Matinhos, litoral do estado, na manha desta quinta feira (06). A Jovem estava na cidade de Campo Mourão-PR , na casa de parentes do namorado.

O desaparecimento foi registrado pelo irmão da adolescente no dia 24/01 de manhã, desde então a equipe de investigação do Verão Maior deu prioridade ao caso e iniciou as investigações.

Os Policiais Civis localizaram a família do namorado na Cidade de São José dos Pinhais, PR , e após serem ouvidos contaram que os dois estavam na cidade de parentes em Campo Mourão.

Após conseguir contato via fone com o rapaz , os policiais civis informaram a gravidade da situação e o convenceram a trazer a namorada para Curitiba até a Central de Flagrantes , onde a equipe ficou aguardando. Nesta manha, a adolescente se apresentou para a equipe na Central de Flagrantes em Curitiba, onde foi ouvida .

A jovem afirmou aos Policiais Civis que havia fugido por livre e espontânea vontade, e foi sozinha para a cidade de São josé dos Pinhais onde ficou alguns dias, e ao saber que a polícia estava a sua procura foi com o namorado até a cidade de Campo Mourão, pois não queria voltar para o convívio familiar porque sofria abusos por parte do pai, fato que também será investigado posteriormente.

O namorado da Jovem não se apresentou para a equipe de investigação, e será intimado e ouvido nos próximos dias para que seja apurada sua participação neste fato.

A adolescente durante seu depoimento foi acompanhada pelo seu tio e após foi entregue ao Conselho Tutelar que tomará as devidas providências.