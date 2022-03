PCPR otimiza inclusão de símbolo no RG por portadores de Síndrome de Down

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) possibilita de forma online a inclusão do símbolo de deficiência intelectual na carteira de identidade dos portadores de Síndrome de Down. O serviço, disponibilizado a partir desta semana, é acessível a todas as pessoas que já tenham o documento emitido no Paraná e pode ser acessado no site da PCPR.

O símbolo de deficiências intelectuais é destinado a qualquer condição que se enquadre nessa designação. A inclusão facilita o acesso preferencial e o RG pode ser usado como comprovação oficial, dispensando a necessidade de apresentação de laudos e exames em situações em que são exigidos.

Símbolos de deficiência auditiva, visual e física também podem ser inseridos na carteira de identidade sem que o cidadão tenha de ir presencialmente a um posto de identificação.

“O serviço garante agilidade no atendimento de pessoas com deficiência e evita deslocamentos desnecessários, trazendo acessibilidade e agilidade ao serviço”, destaca o delegado da PCPR e diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Michelotto.

COMO FAZER – Antes de iniciar o processo pelo site da Polícia Civil é importante ter todas as imagens dos documentos necessários no celular ou computador para anexá-las quando o sistema pedir. Isso facilita o processo e garante êxito ao procedimento.

O cidadão deve ter em mãos os documentos que comprovem a deficiência ou deficiências, que serão objeto de inclusão na carteira de identidade.

As imagens precisam estar em formato .jpeg e com tamanho máximo de cinco megabytes. Para facilitar, o usuário poderá fazer uma fotografia do documento, sem precisar digitalizá-lo. Ao final da solicitação, o cidadão receberá um SMS no celular cadastrado para confirmação do pedido.

Outros dados como observações de saúde sobre doenças e tipagem sanguínea também podem ser incluídos no documento do RG, caso o cidadão entenda necessário.

Agência Estadual de Notícias