Pe. Cristiano fala sobre a Festa do Padroeiro de Cambé que volta a ser realizada durante todo o mês de junho

Durante todo o mês de junho a cidade vai sediar diversos encontros culturais e religiosos, assim como quermesse festiva. A abertura oficial será no sábado (04/06) a partir das 20 horas. A Festa do Padroeiro é um dos eventos mais tradicionais de Cambé, toda a programação será no Centro de Eventos, na Rua Espanha 289, região central da cidade.

A quermesse contará com comidas tradicionais, além de diversas apresentações musicais e será nesse mesmo horário no domingo (05/06) e nos dias 11, 12, 13 e 16 de junho.

Na segunda-feira (13/06), além da quermesse, será servido o tradicional bolo de Santo Antônio, em que alguns sortudos podem encontrar a medalha da sorte para quem quer casar, como se diz na tradição popular, já que Santo Antônio é o santo casamenteiro. No mesmo dia, na hora do almoço, haverá venda de assados.

Durante o mês festivo será promovido ainda um show de prêmios, no dia 19 a partir das 14 horas, e no dia 26 será servido churrasco no almoço com leilão de gado.