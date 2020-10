No dia 1º de novembro, Rolândia será palco do Pedal do Samuel, pedalada beneficente em prol da operação e tratamento do pequeno Samuel dos Santos Kaiser.

Samuel nasceu com hemimelia bilateral, uma má formação congênita que se caracteriza pela ausência parcial ou completa da Fíbula (osso longo inferior do corpo humano, que junto da Tíbia é responsável pela sustentação corporal). De acordo com a mãe do pequeno, Franciele Nunes dos Santos, além da ausência da fíbula, Samuel possui deformidades na Tibia (ausência de alguns dedinhos) e diferença de 10 cm de comprimento de uma perna para outra.

Ainda segundo sua família, essa má formação tem tratamento longo, que iniciou no primeiro mês de vida de Samuel e vai até 15 aos 18 anos, idade em que para o crescimento. Também segundo a família, ele passará pela quarta cirurgia e o valor da operação chega a R$ 29 mil. Já o custo da fisioterapia alcançará o valor de R$ 6 mil.

Com isso, o casal de ciclistas Damaris Oliveira Jorge e Marcio H Jorge, que são apaixonados por ciclismo e ficaram comovidos com a história de Samuel e sua família, organizaram o evento que acontece em novembro e oferecerá dois trajetos para os participantes. “Nós buscamos com este evento arrecadar valor suficiente para que a família possa arcar com a cirurgia do Samuel e com os custos da fisioterapia. E para que a arrecadação seja efetiva, ou seja, para que não gastemos nada do dinheiro arrecadado com as inscrições não haverá material de divulgação ou prêmios no evento como camisetas e troféus”. A organizadora Damaris comenta também que os participantes deverão levar suas próprias frutas. “Para não geraremos nenhum custo, infelizmente não iremos disponibilizar frutas para os participantes da prova ciclística”.

Haverá ponto de hidratação (disponibilização de água), mas o ideal é que cada participante leve sua garrafinha. E é obrigatório ir de máscara.

DADOS DO “PEDAL DO SAMUEL”:

Data: 1º novembro (domingo)

Local da largada: Terreno ao lado do Museu Japonês em Rolândia

Inscrição é R$33

Exigência: ir de máscara

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/pedal-do-samuel__1004355

Mais informações pelos contato: Damaris (43) 9 9110-4640 .