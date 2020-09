Começam nesta segunda-feira (31), a partir das 18 horas, as inscrições para solicitação de isenção ou desconto – 30% ou 50% – do valor da inscrição do Vestibular 2021 pelo processo de análise socioeconômica.

As inscrições ficam abertas até 10 de setembro, às 23h59, no endereço da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS).

Conforme a instrução de serviço conjunta SEBEC/COPS/PROAF N° 001/2020, os interessados deverão enviar os documentos exigidos pela Internet, no formato JPG, PDF ou PNG. A partir da análise socioeconômica, a UEL concederá isenção total, ou os respectivos descontos, do preço público cobrado pela inscrição, ou seja, R$ 135,00.

A seleção socioeconômica terá caráter eliminatório, realizada com base em parâmetros sociais de carência socioeconômica, definidos pela Divisão de Serviço Social, do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec). O resultado final sai dia 23 de outubro, e será obrigatório o preenchimento do Formulário de Inscrição do Processo Seletivo Vestibular 2021, no endereço eletrônico COPS.

VESTIBULAR 2021 – O período de inscrições do Vestibular 2021 começa dia 14 de setembro e termina em 30 de outubro. As provas serão aplicadas em fase única, marcada para dia 14 de março de 2021, com formato aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Serão 36 questões objetivas de Conhecimentos Gerais; 10 de Língua Portuguesa e Literatura e quatro de Língua Estrangeira. Também será aplicada a prova de redação, com tema único. Os candidatos terão cinco horas para responder todas as questões e fazer a redação.

