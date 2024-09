Pesquisa aponta ampla vantagem de Conrado Scheller nas eleições municipais de Cambé

0:00

Pesquisa realizada pela Ágili Pesquisas e Marketing LTDA, a pedido da RICTV/RecordTV, divulgada nesta quarta-feira (25/09), revela que o atual prefeito de Cambé, Conrado Scheller (PSD), lidera com ampla vantagem a corrida eleitoral. O levantamento aponta que Scheller está com 74,40% das intenções de votos válidos, consolidando sua posição à frente dos demais concorrentes na disputa pela reeleição.

O segundo colocado na pesquisa é o candidato Vermelho da Rádio (PP), que tem 9,20% das intenções de voto. Em seguida, Alcides Alexandrino (PDT) aparece com 7,70%, enquanto Paulo Soares (Novo) ocupa a quarta posição, com 6,20%. O quinto colocado é Jorge Teodoro (PV), com 2,50%.

Na pesquisa estimulada, onde os entrevistados são apresentados aos nomes dos candidatos, o cenário se mantém favorável a Conrado Scheller, que lidera com 59,80% das intenções de voto. Vermelho da Rádio aparece com 7,40%, Alcides Alexandrino com 6,20%, Paulo Soares com 5%, e Jorge Teodoro com 2%. Além disso, 9,60% dos entrevistados ainda não decidiram seu voto, e 10% afirmaram que não votarão em nenhum dos candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 24 de setembro de 2024, em Cambé, com 500 entrevistados. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro estimada é de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.