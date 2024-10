Pesquisa Eleitoral para Prefeitura de Cambé 2024: Conrado Scheller Consolida Liderança com 65,4% das Intenções de Voto

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Em mais uma pesquisa eleitoral divulgada para a corrida à prefeitura de Cambé, o atual prefeito e candidato à reeleição, Conrado Scheller (PSD), mantém uma liderança sólida, com 65,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O levantamento foi realizado pela Data Brasil Pesquisas, no dia 27 de setembro, e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-02849/2024. Foram entrevistados 500 eleitores com 16 anos ou mais, e o estudo possui um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,4 pontos percentuais.

O resultado indica um crescimento nas intenções de voto de Conrado Scheller em comparação à pesquisa anterior, realizada pela Ágili Pesquisas e RICTV/RecordTV, em que ele registrava 59,8%. O segundo colocado, Alcides Alexandrino (PDT), aparece com 9,4%, seguido de Vermelho da Rádio (PP) com 5,6%, Paulo Soares (Novo) com 3,8% e Jorge Teodoro (PV) com 1,6%. Além disso, 2,8% dos eleitores declararam intenção de votar em branco ou nulo, e 11,4% ainda estão indecisos ou afirmaram que não votarão.

O aumento de 5,6 pontos percentuais nas intenções de voto para Conrado Scheller reflete uma possível aprovação do eleitorado ao seu desempenho à frente da prefeitura. A liderança consolidada demonstra seu favoritismo para o pleito de 2024 em Cambé.