A habilidade de esconder melhor uma traição e a percepção de que um relacionamento extraconjugal ocorreu na vida do parceiro é das mulheres. Seja pelo sexto sentido ou pela sensibilidade mais desenvolvia e apurada, elas são capazes de detectar uma pulada de cerca apenas com o olhar, dizem as pesquisas. A Universidade da Austrália Ocidental – University of Western Austrália – foi investigar. Os seus estudos revelaram que os homens têm dificuldade em julgar e constatar a infidelidade no rosto de uma mulher. Elas, ao contrário, são certeiras na avaliação.

A infidelidade é um comportamento complexo e, apesar de a traição estar relacionada a fatores sociais, culturais e de personalidade, os homens têm uma tendência maior a cometer uma traição, principalmente após o sétimo ano de relacionamento, quando a fase da paixão já passou e os sentimentos estão assentados na convivência diária. Eles agem mais impulsivamente, decidem rapidamente se querem ou não trair, enquanto elas refletem e ponderam até tomar uma decisão. O poder da atração e do desejo sempre tem um peso elevado, mas 25% deles garantem que há sentimento envolvido. E a infidelidade não acomete somente casais infelizes, muitos que estão em um relacionamento considerado satisfatório também podem cometer uma traição. Os motivos são diversos: o desejo pela aventura e por novas emoções, comprovar se realmente está com a pessoa certa, ceder e concretizar uma atração sexual, acreditar que a infidelidade não significa falta de amor pelo companheiro oficial, tédio no relacionamento, oportunidade e achar que a traição é parte natural e aceitável de qualquer relação.

A falta de intimidade emocional e de comunicação também pode facilitar a ocorrência de uma traição, ou seja, é um fator de risco que merece atenção. Os “traidores” parecem não estar dispostos a investir tempo e energia nos seus relacionamentos. Fica mais fácil partir em busca de novas paixões e “ir levando” a relação atual paralelamente Em tempos de confinamento social, com mais tempo em casa e ao lado do parceiro, o esgotamento emocional é inevitável se não for tratado com o merecido cuidado. A plataforma MeuPatrocínio, a pioneira em relacionamento sugar no Brasil, registrou um crescimento de 10% com relação ao mesmo período de 2019 no número de sugar daddies classificados como “casados, mas procurando”. Ao atingir a marca de mais de 20 mil usuários com esse perfil, o site atribui o comportamento, tal como as pesquisas já comprovaram, ao tédio e à procura por novas emoções, evidenciadas como um dos reflexos da pandemia.